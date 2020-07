In estate stai col Pig

Da lunedì 13 luglio, nell’ambito delle iniziative dell’Agenzia Giovani del Comune di Udine a favore del quartiere Aurora, il Punto Incontro Giovani propone diverse nuove attività ludioco-sportive e artistico musicali per bambini e ragazzi, ogni lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 19.30, all’interno del campetto sintetico da calcetto di via Valente.

Nella giornata di lunedì si svolgeranno attività sportive/motorie con giochi a squadre, piccoli percorsi motori ed esercizi propedeutici a sport come basket, calcio e pallavolo. I giochi verranno pensati nel rispetto delle normative previste per legge.



Mercoledì si svolgeranno invece dei laboratori artistico/musicali con l’inserimento di contributi fotografici, registrazione di suoni e attività ritmiche finalizzate al divertimento e alla propedeutica musicale. Si utilizzerà il Drum Circle, la Body Percussion e una parte dell'attività sul suono e sul movimento come parte pratica degli incontri, mentre come parte teorica si analizzerà cos’è la musica dal vivo, come si lavora in una sala d’incisione e cos’è la musica digitale. Impareremo ad ascoltare la musica e tutto il mondo dei video musicali. Si utilizzeranno strumenti personali come lo smartphone e le percussioni che verranno regolarmente sanificati.



Entrambe le giornate verranno gestite nel rispetto delle norme di sicurezza, con un numero di accessi limitato a 20 utenti compresi gli educatori.

Per i bambini dai 7 ai 10 anni, l’attività prevista può essere fruita previo accompagnamento di un genitore.

Entrambe le attività non prevedono iscrizione.