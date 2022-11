In Fiera a Pordenone c'è Riso e Confetti

Si apre alla Fiera di Pordenone il weekend di Riso e Confetti, storico salone del matrimonio e delle cerimonie, la 23esima edizione è in programma nel padiglione 5 (ingresso centrale) da venerdì 25 a domenica 27 novembre.

L’accesso è gratuito con registrazione che può essere fatta on line (www.risoeconfetti.it) o direttamente in fiera. E’ questo il secondo appuntamento del circuito Fiere Sposi Friuli Venezia Giulia che comprende oltre al salone pordenonese anche Sposo e Sposa, manifestazione che si è tenuta alla Fiera di Udine e fine ottobre e che si è chiusa con un incremento di visitatori del 15%.

“Il settore è in questo momento storico in forte ripresa dopo i due anni di stop dovuti al covid – il commento di Oscar Noselli titolare di Eventi&co una delle due realtà, insieme a Pordenone Fiere, promotrici di Fiere Sposi FVG, che continua - e anche nei prossimi anni si prevede che il mercato si mantenga sui livelli del 2022. Quello del wedding è un comparto in forte evoluzione, costantemente alla ricerca della novità e della personalizzazione e che propone nuove tendenze sia per quello che riguarda l’approccio alla cerimonia che nel ricevimento stesso”.

E saranno tante le novità in mostra negli oltre 100 stand presenti in fiera che i visitatori incontreranno lungo un innovativo “percorso obbligato” all’interno del padiglione 5. Dall’abito alle fedi, dall’auto al ristorante, dai catering alle ville, dalle bomboniere al fotografo, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, i viaggi e altro ancora: a Riso e Confetti è possibile trovare alternative per tutti i gusti e opzioni per tutte le tasche. Tra le proposte più innovative si distinguono: le autovetture da cerimonia elettriche marchiate Tesla per sposi particolarmente stilosi ed ecologici, le candele tridimensionali realizzate con stampi su misura per un tavolo nuziale originale e le sneakers decorate con disegni personalizzati per sposi sportivi e spiritosi.

“Che si tratti di una cerimonia per pochi intimi o di un festeggiamento in grande stile è compito di noi fornitori innanzitutto capire i gusti, i desideri e le necessità degli sposi e poi aiutarli a concretizzare le loro idee affinché l’evento esprima al meglio la loro personalità” questa è la ricetta di un matrimonio ben riuscito secondo alcuni degli espositori presenti in fiera. Riso&Confetti è la manifestazione ideale per entrare in contatto con oltre 100 professionisti del settore wedding, provenienti da tutta la Regione e dal Veneto orientale. Tre giornate per informarsi, raccogliere spunti, confrontare le offerte, scegliere le proposte più vicine al proprio gusto e al proprio budget.

Una fiera che si rivolge non solo ai futuri sposi ma anche a chi ha scelto di celebrare le ricorrenze importanti della propria vita con amici e parenti. Con la nascita del circuito Fiere Sposi FVG Pordenone Fiere raddoppia la propria presenza nel settore wedding con due eventi di punta a livello Nordest: “ E’ dovere di noi organizzatori dare un sostegno a questo settore che è composto da circa 4.000 micro aziende nella nostra Regione – il commento di Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere - piccoli imprenditori e commercianti che però muovono un indotto importante di più di 100 milioni di euro all’anno con forti ripercussioni anche nel turismo. I conti sono presto fatti – continua Pujatti – in FVG si celebrano circa 3.500 matrimoni all’anno con una spesa media a matrimonio di 35.000 €. E questo senza contare tutto il mondo delle cerimonie e ricorrenze che incrementa sicuramente questo business".

Riso e Confetti si conferma evento di riferimento per il settore wedding in un territorio che comprende tutto il Friuli Occidentale e le provincie di Treviso e Venezia.

Riso e Confetti 2022 – Salone del Matrimonio e delle Cerimonie, sarà aperto al pubblico all’ingresso centrale di Pordenone Fiere (padiglione 5) venerdì 25 dalle 14 alle 19, sabato 26 e domenica 27 Novembre dalle 10 alle 19. Ingresso gratuito con registrazione on line o direttamente in fiera. Tutte le informazioni su www.risoeconfetti.it.