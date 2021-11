In fiera a Pordenone sbarca la creatività

Ancora pochi giorni e sarà inaugurata in Fiera a Pordenone la prima edizione di Io Creo, dai vita alle tue idee. La manifestazione aprirà i battenti dal 12 al 14 novembre, per una tre giorni di full immersion dedicati alla creatività e all’hobbistica per le appassionate creative.

Saranno oltre 30 gli espositori al Padiglione 9 allestito con tante idee creative per lo shopping natalizio ormai molto prossimo: un viaggio fra le tante possibilità che la creatività offre, un percorso attraverso il quale la curiosità può diventare passione, la passione può trasformarsi in un hobby e un hobby può crescere e professionalizzarsi fino a diventare un lavoro.

La fiera vuole essere un appuntamento dedicato alla fantasia e alla creatività manuale; una vetrina aggiornata sulle ultime mode e tendenze, da quelle più tradizionali a quelle più innovative nell’ambito delle arti manuali e dell’hobbistica.

Io Creo è l’occasione per incontrare aziende produttrici e rivenditori del settore dell’hobbistica, della manualità e della creatività; permette di scegliere tra la varietà di prodotti proposti (feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, pizzi, timbri ecc..) e di evolvere le tecniche del mondo creativo (decoupage, scrapbooking, bijoux, punto croce, patchwork e quilting, ceramica, cucito creativo, shabby, ricamo, cake design, stencil, cartonage, lavorazione artistica, country painting, stamping) e molto altro ancora.

La fiera si arricchisce di numerosi corsi e dimostrazioni pratiche per perfezionare e avvicinarsi alle tecniche creative manuali: si potranno apprendere le tecniche del restauro e decorazione del mobile, del cucito creativo, della realizzazione della bigiotteria, dell’utilizzo delle macchine per cucire, del ricamo e delle decorazioni natalizie e molto altro ancora a soddisfare ogni curiosità e “appetito creativo”.

Nel sito www.io-creo.it l’elenco suddiviso per giornate ed orario con tutto il programma aggiornato, sarà anche possibile pre-iscriversi contattando direttamente gli espositori e garantirsi così il posto.

Info utili per la visita. Orario: 9.30 – 19; ingresso: ingresso principale della fiera su viale Treviso 1; parcheggio: gratuito; biglietto unico: 5 euro