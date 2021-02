In Friuli il Salone dello Studente in edizione virtuale

Da mercoledì 17 a domenica 21 febbraio il Salone dello Studente approda nelle regioni del Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) con l’evento online Campus Orienta Digital. Uno spazio virtuale tutto dedicato all’orientamento per consentire agli studenti delle scuole superiori di 2° grado di informarsi e documentarsi, in maniera completamente gratuita, sulle possibili scelte post-maturità: studio, lavoro e formazione.



Dopo le due edizioni tradizionali, svoltesi a Vicenza nel 2018 e nel 2019, che avevano portato negli spazi della Fiera numerose scuole da tutto il Veneto, per l’edizione 2021 il Salone dello Studente diventa online e allarga il raggio di azione alle regioni confinanti. Principali destinatarie dell’iniziativa sono infatti le 700 scuole secondarie superiori di secondo grado delle tre regioni considerate: 462 in Veneto, 102 in Trentino Alto Adige e 135 in Friuli Venezia Giulia ( fonte Asi-Istat 2020), da cui escono più di 50mila diplomati ogni anno. Giovani che proseguono gli studi frequentando l’università in numeri variabili: il tasso di passaggio dalla scuola superiore all’università è del 45,6% per il Veneto, del 46,1% per il Friuli Venezia Giulia e per il 34,2% per il Trentino Alto Adige.



Il Salone dello Studente del Triveneto Campus Orienta Digital è rivolto proprio agli iscritti delle classi quarte e quinte del territorio, ormai vicini all’esame di maturità, alle loro famiglie, coinvolte in scelte tanto delicate e determinanti e ai docenti a cui è demandato il non semplice compito dell’orientamento. Ma, a prescindere dalle regioni protagoniste, i Saloni dello Studente in formato digitale, senza gli ostacoli imposti dalle distanze geografiche, possono essere visitati dagli studenti di tutta Italia.



Sulla piattaforma interattiva www.salonedellostudente.it scuole e studenti trovano in un unico sito decine di presentazioni webinar di università, accademie e Its alle quali assistere e interagire, e altrettanti stand da visitare, con orientatori di atenei e istituti post-diploma pronti a rispondere a dubbi e domande degli studenti e a illustrare tutta l’offerta didattica disponibile. Per tre giorni, da mercoledì 17 a venerdì 19, gli eventi saranno in modalità live, mentre il sito del salone rimarrà attivo fino a domenica 21.

Le esperienze al Salone sono valide come ore di Pcto, ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro.



Il programma del Salone dello Studente del Triveneto

Ai webinar (presentazioni dei corsi di laurea, seminari sul mondo del lavoro e incontri di counseling collettivi e individuali) si assiste linkando sulla Sala Workshop, da mercoledì 17 a venerdì 19 febbraio dalle 9 alle 17. Gli stand di università, accademie e Its, dove parlare con orientatori e contattare le Segreterie studenti dei singoli atenei, si visitano linkando su Parla con le Università. Per facilitare la navigazione sono previsti 7 percorsi virtuali in base a ciò che si cerca: Percorso Educazione Civica; Percorso Accademico; Percorso Esplorativo, Formazione Tecnica Superiore e Alta Formazione; Percorso Lavoro; Sbocchi Occupazionali e Professioni del Futuro; Vivere e Studiare all’Estero.

Per un territorio, come quello del Triveneto, tradizionalmente vocato al lavoro, tanti sono i focus sulle professioni del futuro e sulle nuove opportunità di carriera: dalle professioni sanitarie ai nuovi lavori incentrati sulla comunicazione, dagli sbocchi lavorativi legati al mondo dell’arte e del design alle possibilità di formazione e di inserimento professionale offerte dall’Esercito Italiano, dalle nuove figure emergenti nel campo della moda alle nuove frontiere del marketing, dalle opportunità offerte dallo studio delle lingue straniere alle nuove forme del giornalismo.



E ancora tanti consigli su come scegliere il percorso più adatto alla propria personalità, per capire quali sono le competenze orientative, sulle strategie per superare dubbi e difficoltà di orientamento, focus sulle soft skills necessarie a svolgere i lavori del futuro, consigli su come accedere a prestiti per completare gli studi universitari, informazioni su come costruire e tutelare l’identità digitale, un tema questo di straordinaria importanza e attualità in un tempo come il nostro nel quale, sempre più segnato dal digitale, scelte sbagliate, magari sui social, possono portare a conseguenze negative anche in vista del lavoro.



Di grande utilità gli Sportelli di Counseling didattico e professionale: i ragazzi che da un anno ormai vivono l’esperienza della scuola a casa, della didattica a distanza, della solitudine possono andare incontro a situazioni emotive particolari. A tutto questo si aggiunge l’inevitabile ansia della scelta post maturità: ecco che counselor e coach sapranno guidarli, anche in incontri individuali, in questo momento non semplice della loro vita.



Il calendario completo dei webinar sul sito www.salonedellostudente.it

Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve un kit di pre-orientamento che comprende strumenti e brevi manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i conseguenti criteri di scelta. I ragazzi troveranno ancora test su intelligenze multiple, lingua inglese, interessi scientifici, aree post-diploma.



Materiali informativi come brochure dei corsi, video-presentazioni e video-tutorial psico-pedagogici restano fruibili anche al termine dell’iniziativa, linkando su Sala Cinema. Così come il motore di ricerca www.salonedellostudente.it/ricerca-atenei: strumento che consente di scoprire, analizzare e confrontare tutti i corsi di laurea di tutte le università italiane.

La piattaforma si rivolge anche ai docenti scolastici con uno spazio loro dedicato (www.salonedellostudente.it/docenti), che propone webinar di aggiornamento didattico e di attualità, come l’insegnamento durante il Covid e nel post-pandemia, l’intelligenza artificiale nella didattica, l’evoluzione del dialogo docente-discente, l’economia circolare tra i banchi di scuola e le best practice delle scuole italiane.



Il Salone dello Studente Campus Orienta Digital del Triveneto è navigabile gratuitamente: il programma è consultabile dal sito www.salonedellostudente.it al link “Scarica il programma”



È un evento: Campus Orienta; Class Editori. Con la partecipazione di: Esercito; Giovani Imprenditori Confindustria – Comitato Politiche di genere; Fondazione CARIPLO; Indire, Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa; Unioncamere; Job Farm; Irase Nazionale; Gambero Rosso Academy; ESN Erasmus Student Network; WiseMindPlace; Reputation Manager; UK Studiare nel Regno Unito; Talents Venture; Aspic. Sponsor: Intesa Sanpaolo; Università Telematica Pegaso. Media partner: Telesia.



Un’iniziativa, quella di Campus Orienta Digital, che da ottobre 2020, nelle 10 edizioni regionali che si sono già svolte, ha coinvolto più di 10.000 scuole e oltre 500.000 utenti. Tanto più indispensabile oggi che non sono possibili open day in presenza. E con una dispersione studentesca che il lockdown rischia di accrescere: il 36% delle matricole abbandona o cambia strada durante il 1° anno di università (fonte Anvur). E il 22,2% dei 15-29enni italiani non lavora e non studia (Istat 2020): quasi il doppio rispetto ai loro coetanei dell’Unione Europea, dove fra i 28 Paesi Ue la percentuale di Neet (Neither in Employment or in Education or in Training) non va oltre il 12,5%.