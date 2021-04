In Friuli Venezia Giulia è tornata la neve

Aprile all'insegna di forti pioggie, freddo e neve. Oggi l'orizzonte friulano si presentava inaspettatamente invernale, con le sommità delle Alpi innevate. Un paesaggio suggestivo, certamente, ma non molto primaverile. Complici le piogge degli ultimi giorni, infatti, le temperature si sono notevolmente abbassate in tutta la regione e nella serata di ieri si sono verificati numerosi allagamenti in Friuli.

In quota, invece, è tornata la neve.



Questa sera saranno possibili locali gelate notturne anche in pianura. Mercoledì 14 aprile, possibile ancora qualche locale gelata notturna in pianura con lo zero termico a 1300 metri circa. Nel pomeriggio non è esclusa qualche locale breve precipitazione. Giovedì 15 aprile, dal pomeriggio sarà possibile nuvolosità ad iniziare dalle Giulie. Lo zero termico è previsto a 1400 metri circa.