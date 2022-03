In fuga dall'Ucraina, a Latisana accolti i primi profughi

"Le terribili ripercussioni della guerra in Ucraina non possono abbattersi sulle persone più fragili, è doveroso garantire accoglienza e protezione alle donne e ai bambini". Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Maddalena Spagnolo (Lega) che aggiunge: "Abbiamo voluto essere presenti per accogliere a Latisana le prime persone in fuga dalla guerra arrivate domenica, tre donne e cinque bimbi".

"Un grande ringraziamento - continua Maddalena Spagnolo - lo rivolgo alla parrocchia e a monsignor Carlo Fant, all'amministrazione comunale, al sindaco Lanfranco Sette e alla Giunta comunale, agli Alpini e al capogruppo Carlo De Marchi, alla Protezione civile e a tutta la comunità di Latisana, che ha dimostrato come sempre grande solidarietà".

"L'auspicio - conclude Spagnolo - è che tutte le iniziative volte a ristabilire una condizione di pace possano trovare quanto prima attuazione e supporto affinché questa guerra finisca il prima possibile".