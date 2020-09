In Fvg la Madonna di Loreto per il Giubileo Lauretano

Mercoledì 9 settembre un velivolo da trasporto dell’Aeronautica Militare atterrerà sulla Base di Rivolto con a bordo la sacra effige della Madonna di Loreto benedetta da Sua Santità Papa Francesco. L’evento rientra nel quadro delle celebrazioni organizzate dalla Forza Armata per commemorare il Centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale “Santa Patrona degli Aeronauti”, avvenuta il 24 marzo 1920 ad opera di Papa Benedetto XV.



L’Anno Santo, che ha avuto inizio nel dicembre 2019, a causa dell’emergenza pandemica dovuta al COVID-19, è stato prorogato di ulteriori 12 mesi concludendosi, così, il prossimo 10 dicembre 2021. Per la prima volta nella storia, il Friuli-Venezia Giulia ospiterà la sacra effige lauretana per ben tre settimane consecutive; dal 9 al 23 settembre presso il 2° Stormo di Rivolto e dal 23 al 30 settembre presso il Comando Aeroporto di Aviano.



Durante la permanenza presso lache saranno celebrati nel pieno rispetto delle attuali vigenti prescrizioni precauzionali anti-COVID19 e del discendente protocollo riguardante la graduale ripresa delle rievocazioni liturgiche. Tali eventi, che sono stati organizzati in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica e la Diocesi di Udine, interesseranno diverse realtà cittadine del Friuli-Venezia Giulia a testimonianza di quanto sia forte il legame che unisce l’Arma Azzurra – ed il suo personale – al territorio friulano.Per condividere questo importante evento con la cittadinanza e con coloro che vivono il volo come un’intramontabile passione, il 2° Stormo ha organizzato la, la(la officerà l’Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato), laed, infine,. Il Comando Aeroporto di, invece, ha organizzato la Santa Messa nella giornata di(PN), la(PN) e lapresieduta dal Vescovo di Concordia-Pordenone, Mons.ignor Giuseppe Pellegrini, alla presenza delle autorità civili e militari.Nel segno della solidarietà ed in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica, l’Aeronautica Militare ha promosso. I fondi che saranno ricavati verranno predestinati all’approvvigionamento di apparecchiature sanitarie per i piccoli pazienti.