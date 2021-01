In Fvg le cerimonie per il Giorno della memoria

Mercoledì 27 gennaio, nel rispetto delle disposizioni anti Covid 19, in tutta la regione sono in programma cerimonie per il Giorno della Memoria, per ricordare l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, il 27 gennaio 1945. Una data simbolica per ricordare al mondo tutto l’orrore del sistematico sterminio di massa che ha macchiato la storia del Novecento. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 27 gennaio di ogni anno “Giorno della Memoria” per commemorare le vittime dell’Olocausto.



A Trieste, alle 10.00, nella Stazione Ferroviaria Centrale (lato partenze di via Flavio Gioia), è stata deposta una corona sulla lapide che ricorda la partenza dei convogli dei deportati verso i campi nazisti dal settembre 1943 al febbraio 1945. Alle 11.00, alla Risiera di San Sabba, monumento nazionale, unico campo di sterminio nazista con forno crematorio in Italia, si è svolta la cerimonia commemorativa del Giorno della Memoria 2021.



La cerimonia in Risiera ha visto anche la deposizione di corone d'alloro da parte di Regione Friuli Venezia Giulia, Prefettura e Comune di Trieste, rispettivamente con il Presidente della Regione FVG, il Prefetto e Commissario di Governo e il Sindaco di Trieste, nonché dei rappresentanti delle Associazioni e dei gruppi che partecipano alla commemorazione.

Sono seguiti i discorsi dei Sindaci di Trieste e di San Dorligo – Dolina e la celebrazione dei diversi riti religiosi per ciascuna comunità: cattolica, ebraica; serbo-ortodossa; evangelica; avventista; elvetica; luterana; metodista.

Il rito greco-orientale non è stato officiato, in quanto l’archimandrita è bloccato fuori Trieste.

A Udine, alle 12, è stata deposizione una corona in viale della Vittoria.

Anche a Pordenone si è svolta la cerimonia in ricordo delle vittime di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell'Europa e per conservarne la memoria. Il Prefetto Domenico Lione ha presenziato alla deposizione di una corona al Monumento del Deportato in piazza Maestri del Lavoro e alla targa commemorativa collocata in memoria della Shoah nella sede dell'ex provincia. Presente, assieme alle autorità, anche il presidente dell’Aned di Pordenone, il 93enne Eliseo Moro che fu deportato a Dachau.

Nella mattinata sono state consegnate anche le medaglie d'onore concesse "ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra ed ai familiari dei deceduti" ai congiunti delle sottoelencate vittime recandosi nei Comuni di rispettiva residenza. Si tratta di Albino Pasianot di Montereale Valcellina, deportato dal 10/09/1943 al 01/05/1945; Giuseppe Castagnotto di Villotta di Chions, deportato dal 10/09/1943 al 01/05/1945; Roberto Severino Mottin di Zoppola, deportato dal 12/09/1943 al 10/10/1945; e di Antonio Scapolan di Cordenons, deportato dal 08/09/1943 al 03/09/1945.

"Il ricordo della Shoah rappresenta un valore che dobbiamo difendere come un principio fondante della nostra civiltà" ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, a margine della cerimonia dedicata al Giorno della Memoria che si è svolta in piazza Martiri della Libertà d'Italia. Tra gli altri, presente all'evento anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.

Come ha sottolineato l'assessore, la regione è stata testimone delle grandi tragedie accadute nel secolo scorso. "In particolare Gorizia - ha detto Callari - ha vissuto il dramma dei deportati nei campi di concentramento e anche per questo motivo la cerimonia odierna è un appuntamento a cui ho sempre partecipato, con la consapevolezza di rappresentare quei valori di libertà e di democrazia che sono l'essenza della nostra Repubblica".

Callari ha infine ricordato i rapporti di collaborazione e di amicizia che legano la Regione allo Stato di Israele, "a dimostrazione di un legame non solo di natura istituzionale ma anche ideale, che riconosce - ha concluso - nella comunità ebraica un importante protagonista della storia, della cultura e dell'economia delle nostre terre".

"Le persecuzioni degli ebrei sono state ingiustizie e disumanità che non possono ottenere alcuna scusante. Sentiamo forte il dovere di non dimenticare il dolore, i soprusi e le terribili violenze perpetrate verso gli ebrei, anche italiani. L'impegno più grande è far conoscere alle più giovani generazioni questi efferati orrori e consentire così alla memoria di non conoscere mai l'oblio". Lo afferma in una nota il Gruppo della Lega in Consiglio regionale in riferimento al Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come data per commemorare le vittime dell'Olocausto. "Sarà inevitabilmente un Giorno della Memoria diverso dal solito - conclude la nota del Carroccio - poiché, a causa della pandemia, non sarà possibile organizzare e partecipare ai tradizionali eventi di commemorazione. Tuttavia, la memoria non si ferma ed è nostro dovere morale, sia come Istituzioni che come cittadini, fare in modo che quelle orribili pagine di storia servano da insegnamento per combattere senza paura ogni forma di razzismo e di totalitarismo".

"Oggi, Giornata della Memoria, il dovere di tutti è quello di ricordare la vergogna dell'Olocausto - afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti -: per non abbassare la guardia, per fermare l'antisemitismo ancora presente e chi ancora nega. Oggi, ancora di più, ricordiamo le tragedie che provoca ogni forma di razzismo". "Dare per scontato ciò che scontato non è e pensare che quanto accaduto non potrà mai più accadere - conclude Moretti - è uno dei peggiori errori che potremmo commettere".

“Piena adesione ai doveri civici ed etici che la Giornata della Memoria anche quest'anno torna a sollecitare alla mia coscienza di cittadina e di legislatrice”. La esprime la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd) in una lettera inviata al presidente della Comunità ebraica di Trieste, ispirata “dal bisogno di condividere sentimenti di pietà infinita verso chi fu travolto dalla violenza, di condanna perpetua verso chi alimentò l'odio, di riconoscenza verso chi è ancora prezioso testimone dell’orrore”.

“Noi che vogliamo restare cittadini liberi di un Paese democratico in un'Europa riunita e solidale – scrive Serracchiani - abbiamo imparato che si può e si deve distinguere tra vero e falso, tra bene e male, tra giustizia e arbitrio. Perciò, celebrare la sconfitta del disegno nazifascista significa al contempo rinnovare la lotta contro i negazionisti e i riduzionisti, contro l'antisemitismo e l'intolleranza, siano essi promossi da ideologie perverse, singoli individui o entità statuali”.

“In questo periodo segnato dalle limitazioni e dai drammi della pandemia – aggiunge la parlamentare dem - credo sia ancor più doveroso ribadire il nostro comune impegno a rievocare uno dei massimi crimini ideati e commessi contro l'umanità, e in particolare con il popolo ebraico eletto a vittima da annichilire”.

"Contro ogni rigurgito di antisemitismo e razzismo serve una mobilitazione culturale e civile – affermano i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli nel Giorno della memoria –. I recenti insulti del gestore di malga Pramosio a Liliana Segre, come le tante svastiche che compaiono sui muri italiani in questi giorni, sollecitano ciascuno di noi a fare la sua parte per fermare la diffusione di questi messaggi intollerabili che offendono la dignità delle persone, ma anche la memoria di un territorio, il nostro, che ha subito indicibili atrocità a causa dell’occupazione nazifascista. Quanti sanno che ci fu un campo di concentramento a Visco? Ancora oggi si possono vedere i 120 mila metri quadri di superficie, a cavallo di quello che per secoli fu un confine, allestiti dai fascisti per gente rastrellata in Jugoslavia. Difendere e mantenere viva la memoria è un imperativo morale e un dovere storico per le generazioni future".

“Memoria vuol dire chinare il capo di fronte a quella tragedia ma alzare subito gli occhi per evitare che ciò accada di nuovo”. E’ la riflessione che il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli pubblica sulla sua pagina Facebook in occasione della Giornata della Memoria.

“Per ricordare sempre cosa l'umanità è capace di fare – scrive Shaurli - per ricordare sempre come nella culla della cultura può germinare e prendere il potere il seme dell'odio, del disprezzo della vita umana, della sopraffazione dell'uno sull'altro, dell’annientamento del diverso per religione, etnia, orientamento sessuale o politico”.

“Per ricordare sempre che non erano pazzi solitari ma c’erano folle urlanti e adoranti sotto i loro balconi - continua il segretario dem - per ricordare sempre che non sono incubi lontani da diventare tragica leggenda ma drammi concreti che hanno attraversato ogni angolo d'Europa anche Trieste, Visco, Gonars e tutta la nostra terra”.

“Per ricordare sempre che 75 anni di pace sono una conquista che va difesa ogni giorno – aggiunge Shaurli - per ricordare sempre che il seme della violenza, dell'odio del ‘diverso’, della sopraffazione fisica e verbale sono purtroppo ancora ben presenti, come sono ben presenti pericolosi pifferai che sognano folle urlanti sotto i loro balconi”.

“Mai più l’orrore del razzismo e di qualsiasi totalitarismo: la memoria di quanto accaduto, anche in Friuli Venezia Giulia dove furono attivi i campi di concentramento fascisti e nazisti di Trieste, Gonars e Visco, non deve mai venir meno”. È il messaggio del gruppo consiliare regionale di Forza Italia, composto dai consiglieri Giuseppe Nicoli, Mara Piccin, Franco Mattiussi e Piero Mauro Zanin, in occasione del Giorno della memoria.

“Le campagne d’odio fondate su motivazioni razziali, nazionali, etniche o politiche – continuano i consiglieri - vanno combattute ogni giorno. Oggi si manifestano in forme diverse dal passato e i suoi autori cercano di giustificarsi con il diritto di esprimere opinioni, ma l’essenza rimane la stessa: per questo non va mai abbassata la guardia contro derive autoritarie ed espressioni d’odio di qualsiasi genere. Come liberali e ispirati ai principi democratici – concludono -, non possiamo tollerare revisionismi tesi a riabilitare qualsiasi forma di dittatura passata o presente, per combattere i quali abbiamo le armi dell’educazione e della memoria”.

#27gennaio giornata in ricordo della #Shoah e dei milioni di vittime di uno dei più grandi genocidi della storia. 76 anni fa le truppe sovietiche dell’Armata Rossa abbattevano i cancelli di #Auschwitz. E rivelavano al mondo la realtà del genocidio in tutto il suo orrore 🙏 pic.twitter.com/AjYvwax7FD — elena lizzi (@elenalizzi) January 27, 2021