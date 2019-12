In Fvg nasce la rete contro il bullismo

Rafforzare competenze e conoscenze utili a prevenire non solo il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, ma di ogni episodio di violenza domestica e di genere. Offrire agli operatori della scuola una solida conoscenza della cornice normativa di riferimento. Favorire lo sviluppo di un comportamento responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico ed extrascolastico, consolidando il progetto su tutto il territorio regionale.

Sono le finalità del Protocollo di coordinamento delle attività per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, siglato in Consiglio regionale da Paolo Pittaro, Garante regionale dei Diritti che ha promosso l'iniziativa, Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità (Crpo), Mario Trampus, presidente del Corecom FVG, Daniela Beltrame, responsabile dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, Manuela De Giorgi che dirige il Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni FVG, Michele Penta dell'Osservatorio regionale Antimafia e il Difensore Civico Arrigo De Pauli.

"Il presidio di Garanzia di questa amministrazione - ha detto il presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin - si mette in rete per la prima volta, in maniera sinergica e innovativa. L'obiettivo è la prevenzione e il contrasto di fenomeni che minano il benessere delle giovani generazioni. Prezioso e insostituibile nell'intesa è l'apporto dell'Ufficio scolastico regionale e della Polizia postale".

"Il Protocollo si amplia nei contenuti - ha quindi spiegato il Garante Pittaro -, poiché comprende e affronta ogni tipo di violenza domestica e di genere, ponendo tra le sue finalità il benessere dei minori di età e il contrasto del disagio giovanile".

Aumenta infatti, il numero di sottoscrittori con l'ingresso del Difensore Civico e dell'Osservatorio regionale antimafia: "Ogni organismo per le proprie competenze arricchirà l'intesa", ha detto Pittaro, specificando l'utile apporto dell'Osservatorio antimafia per la diffusione di una rinnovata cultura della legalità, il ruolo strategico della Polizia postale, organo tecnico e strategico perché accolto benevolmente dagli studenti e quello del Corecom per quanto riguarda il controllo della comunicazione. Analogamente indispensabile è la collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, fondamentale per la diffusione capillare delle informazioni tra i giovani, della Commissione regionale pari opportunità nel contrasto alla discriminazione e del Difensore civico, osservatore privilegiato dell'attività svolta che fornirà suggerimenti per rendere più efficace l'attività dei soggetti sottoscrittori"

Il rinnovo del Protocollo è stato giudicato con favore da Daniela Beltrame che ha osservato come "fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo siano in aumento: l'evolversi delle tecnologie e l'espansione della comunicazione online - ha sostenuto - mettono in luce nuove problematiche e nuovi rischi che vanno contrastati facendo rete, con sinergie che permettano anche la condivisione di informazioni e buone prassi".

"Contrastare i crimini che si compiono sul web - ha affermato Manuela De Giorgi - è uno dei nostri compiti più importanti e complessi che devono essere affrontati in rete con una prevenzione continua che diffonda una cultura della legalità e del rispetto".

Dopo la firma odierna, i sottoscrittori si ritroveranno in febbraio per una sessione di lavori operativa, dedicata alla stesura delle azioni di tipo formativo e informativo da compiere e sviluppare il programma generale.