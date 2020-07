In Fvg quasi 8 cittadini su 10 hanno la patente

Aumenta il numero di abitanti del Friuli Venezia Giulia con la patente di guida. Questo quanto emerso dallo studio realizzato da Facile.it che, analizzando i dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha scoperto come negli ultimi anni il numero di residenti in Friuli Venezia Giulia con un documento di guida attivo sia cresciuto arrivando, al 31 dicembre 2019, a quota 834.615, vale a dire circa 6mila in più rispetto al 2017 e, addirittura, quasi 74mila in più se confrontato con il valore del 2010.



Il Friuli Venezia Giulia, con una percentuale pari al 77,3%, risulta essere una delle aree del Paese con il rapporto più alto tra numero di patenti di guida e numero di abitanti over 14 (73,9% il valore nazionale). Ma come sono distribuite le licenze di guida nella regione e come sono cambiate nel corso degli ultimi anni? Ecco i risultati dell’analisi di Facile.it.



Le patenti nelle province del Friuli-Venezia Giulia

Guardando alla distribuzione delle patenti tra le province della regione, il primo posto della graduatoria è occupato da Udine, che da sola conta più di 374mila di licenze di guida, vale a dire il 44,9% del totale; seguono le province di Pordenone, dove i guidatori abilitati sono più di 218mila (26,2% del totale) e di Trieste, con circa 146mila patenti attive (17,5%). Chiude la classifica la provincia di Gorizia, con 95mila documenti di guida (11,4%).

Se si analizza il rapporto tra numero patentati e popolazione residente, la graduatoria vede al primo posto la provincia di Pordenone, dove l’80% degli over 14 ha un documento di guida attivo, seguita da quella di Udine (79,5%) e quella di Gorizia (76,6%). Ultimo posto per Trieste, dove solo il 69,4%dei cittadini over 14 ha una patente.

Aumentano le patenti in tutte le province del Friuli-Venezia Giulia

Analizzando l’evoluzione del numero di documenti di guida presenti nelle province del Friuli Venezia Giulia dal 2017 a fine 2019 emerge che le patenti attive sono aumentate in tutte le aree della regione.

In valori assoluti, al primo posto si trova la provincia di Pordenone, che ha registrato un aumento di 2.792 documenti di guida, seguita da Udine (+2.595) e Trieste (+668). Chiude la graduatoria, la provincia di Gorizia, dove i patentati sono solo 86 in più rispetto al 2017.

PROVINCIA NUMERO PATENTI ATTIVE 2019 OVER 14 CON PATENTE

(%)* GORIZIA 95.102 76,6% PORDENONE 218.885 80,0% TRIESTE 146.066 69,4% UDINE 374.562 79,5% FRIULI-VENEZIA GIULIA 834.615 77,3%