In Fvg ricomincia la scuola per 142mila gli studenti

Mancano poche ore alla prima campanella che domani, giovedì 12 settembre, segnerà l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 per 142mila studenti del Friuli Venezia Giulia.



Oltre 15mila bambini all'asilo

Secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale riferiti agli istituti statali, sono 15.173 i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, 47.172 quelli della primaria, 30.866 i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e 49.507 quelli della secondaria di secondo grado.





A Udine oltre 65mila studenti sui banchi

A Udine la campanella suonerà per 62.592 studenti (7.300all'asilo, 20.075 alle elementari, 12.923 alle medie e 22.294 alle superiori), mentre a Pordenone torneranno a scuola in 39.173 (3.840 alla scuola dell'infanzia, 13.827 nella primaria, 8.546 alle medie, 12.960 alle superiori).

A Trieste sono in 23.755 gli studenti (1.508 alla scuola dell'infanzia, 7.951 alla primaria, 5.651 alle medie, 8.645 alle superiori). Infine a Gorizia, domani ricomincia la scuola per 17.198 alunni, (2.525 all'asilo, 5.319 alle elementari, 3.746 alle medie e 5.608 alle superiori).



Pochi ponti e vacanze corte

Sarà un anno scolastico pieno, quello 2019/2020, poiché non sono previsti ponti, eccezion fatta per il primo novembre e il primo maggio che cadano di venerdì e lunedì 1° giugno, Festa della Repubblica. La prima lunga pausa arriverà dunque in occasione delle vacanze di Natale, dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020.

Le vacanze di Pasqua cominceranno giovedì 9 aprile e proseguiranno fino a martedì 14 aprile, poi lezioni sospese da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio, in occasione del Carnevale e mercoledì delle Ceneri.

Le lezioni, in Fvg, termineranno il 10 giugno 2020 (il 30 per le scuole d’infanzia), per un totale di 206 giorni effettivi di scuola.