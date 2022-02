In Fvg scatta la settimana del Safer Internet Day

In Friuli Venezia Giulia sarà fitta di appuntamenti la settimana del Safer Internet Day, la Giornata internazionale della sicurezza su Internet istituita e promossa dalla Commissione europea, grazie alle tante iniziative a cura dell’Associazione Mec (associazione mec.it) impegnata da oltre dieci anni nella diffusione di una cultura della sicurezza su Internet grazie all’uso consapevole, attivo e creativo della tecnologia digitale.



Partirà ufficialmente questa settimana il secondo gruppo di scuole coinvolte nel progetto del Patentino per l’uso dello smartphone in quest’anno scolastico: 25 gli istituti coinvolti per un totale di 300 insegnanti, 1.000 studenti e oltre mille genitori. Queste le scuole coivolte: Udine (Bertoni), Gemona del Friuli, Codroipo, LIgnano Sabbiadoro, Porcia, Aviano, Majano e Forgaria, Gorizia (Ascoli, Della Torre), Trieste (Valmaura, Alighieri, Svevo, Masih, Campi Elisi), Aquileia, Paluzza, Arta Terme, Paularo, Pordenone (Vendramini), San Vito al Tagliamento, Palmanova, Buia, Cividale del Friuli, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Tarvisio, Basiliano, Sedegliano, Zoppola, San Canzian d’Isonzo, Prata di Pordenone, Tavagnacco, Fogliano, Redipuglia.



