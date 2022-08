In Fvg torna a crescere la differenziata di carta e cartone

Dopo lo stop pandemico del 2020, nel 2021 il Friuli Venezia Giulia vede nuovamente crescere la raccolta differenziata di carta e cartone con oltre 70.000 tonnellate avviate a riciclo e un incremento di circa 570 t (+0,8%) rispetto all’anno precedente.

I dati sono rilevati dal 27esimo Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

“Nonostante il 2021 sia stato un anno molto incerto per via delle restrizioni e ripartenze dettate dall’uscita dalla pandemia di Covid-19, in Friuli Venezia Giulia la raccolta è in crescita: ogni cittadino friulano ha avviato a riciclo in media quasi 59 kg di carta e cartone, avvicinandosi alla media nazionale (60,8 kg/ab)” commenta Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco - “Un risultato che dimostra l’attenzione dei cittadini verso la raccolta differenziata dei materiali cellulosici, come evidenziato anche dal miglioramento del livello di intercettazione della frazione cellulosica sul totale dei rifiuti prodotti, che supera il 12%".

In Friuli Venezia Giulia Comieco ha gestito direttamente 39.547 tonnellate di carta e cartone, pari al 56% della raccolta complessiva. Ai 213 comuni convenzionati sono stati elargiti corrispettivi per poco più di 4,3 milioni di euro.

Analizzando i dati nel dettaglio emerge come tutti i territori abbiano avuto un incremento nella raccolta ad eccezione di Trieste, l’unica a registrare una lieve flessione rispetto al 2020.

- Gorizia: raccolte quasi 8.000 tonnellate, con un pro-capite di 57,5 kg/ab-anno.

- Pordenone: oltre 19.000 tonnellate raccolte con un pro-capite di 63 kg/ab-anno, il più alto della regione.

- Trieste: con oltre 10.000 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio di 45,7 kg.

- Udine: 32.825 tonnellate con un pro-capite di 62,7 kg.

A livello nazionale, nel 2021 la raccolta differenziata di carta e cartone delinea una situazione caratterizzata da un andamento ovunque positivo. Oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese, in crescita di oltre 110.000 tonnellate (+3,2%) rispetto al 2020. La media pro-capite del Paese supera per la prima volta i 60 kg/ab. Dal Rapporto Comieco risulta come l’Italia per il secondo anno consecutivo abbia raggiunto l’obiettivo UE 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, traguardo tagliato già l’anno precedente con 10 anni di anticipo.

Comieco è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, nato nel 1985 dalla volontà di un gruppo di aziende del settore cartario interessate a promuovere il concetto di “imballaggio ecologico”. Nel 1997, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 22/97, Comieco si è costituito in Consorzio Nazionale nell’ambito del sistema CONAI e attraverso una incisiva politica di prevenzione e di sviluppo, ha contribuito a triplicare la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia: da 1 a 3,6 milioni di tonnellate, raggiungendo e superando con anni di anticipo gli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggi cellulosici previsti dalla normativa europea.