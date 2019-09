In Fvg un laureato su due è pronto alla fuga

Aumenta il numero di giovani neo laureati che vedono nella fuga all’estero una concreta possibilità di proseguire gli studi, o trovare un lavoro consono al proprio curriculum. Anche un laureando su due dell’Università di Udine dichiara candidamente la sua intenzione di espatriare appena conseguito il titolo di studio terziario.

Così i nostri cervelli lasceranno non solo la regione, ma il Paese, compromettendo la nostra crescita economica e il nostro futuro.

L’unica soluzione per trasformare questa fuga in circolazione di cervelli, non escludendo quindi a priori il rientro in Italia dopo l’esperienza all’estero, è quella di investire maggiormente in istruzione, ricerca e sviluppo.

Per Giancarlo Zaccomer, autore di un’indagine per Cantiere Friuli proprio sulle intenzioni di espatrio dei nostri giovani, servirebbe un cambio di mentalità per invertire la rotta.

Per il 60 per cento degli intervistati, oltre mille laureandi italiani dell’Università di Udine, che hanno dichiarato la loro intenzione di emigrare, la motivazione è un mero desiderio di fare nuove esperienze, per il 17 per cento è, invece, una necessità per trovare il lavoro adeguato al proprio titolo di studio.

Per quanto riguarda la permanenza, per l’80 per cento dei laureandi andare all’estero sarà una esperienza transitoria. Per molti la realtà sarà diversa e andranno a ingrossare il numero di laureandi che dichiarano, già prima di conseguire il titolo, la volontà di rientrare in Italia solo in vacanza.

Per quanto riguarda le destinazioni geografiche dei laureandi intenzionati all’espatrio, uno su due punta a Regno Unito e Irlanda, quindi a Stati Uniti e Canada e poi alla Germania.

Bisogna sottolineare che tra i laureandi pronti a emigrare il 70 per cento ha già fatto un’esperienza all’estero durante gli studi.

Tra i giovani che hanno dichiarato, invece, di non avere intenzione di lasciare il Paese, c’è chi non vede la necessità di emigrare, chi ha problemi familiari o ha già qui un’occupazione, ma anche chi afferma di non avere competenze linguistiche sufficienti.