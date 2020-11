In Fvg una ragazza su sei non studia e non lavora

Il nostro non è un Paese a misura di bambino, ma ancor meno di bambine. Le profonde disuguaglianze che segnano fin dai primi anni l’infanzia, sono deflagrate nel momento in cui ci siamo trovati ad affrontare la crisi Covid-19. E' la fotografia scattata dall’XI Atlante dell’infanzia a rischio - Con gli occhi delle bambine, elaborato da Save The Children Italia in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si celebra il 20 novembre.

L’Atlante approfondisce il tema della condizione dell’infanzia nel nostro Paese, restituendoci una fotografia fatta di povertà minorile e disuguaglianze educative, da nord a sud e propone un focus sulla condizione di bambine e ragazze in Italia, evidenziando per loro un futuro post pandemia a rischio.

In Italia, circa 1 milione e 140 mila ragazze tra i 15 e i 29 anni rischiano, entro la fine dell’anno, di ritrovarsi nella condizione di non studiare, non lavorare e non essere inserite in alcun percorso di formazione, rinunciando così ad aspirazioni e a progetti per il proprio futuro. Un limbo in cui già oggi è intrappolata una ragazza su quattro, con picchi che si avvicinano al 40% in Sicilia e in Calabria, e che vede percentuali più alte per le ragazze anche nei territori più virtuosi, come il Trentino Alto Adige, dove a fronte del 7,7% dei ragazzi, le ragazze Neet sono quasi il doppio (14,6%).

In Friuli Venezia Giulia una ragazza su sei non studia, non lavora e non segue nessun percorso formativo. Un limbo in cui già oggi, in Fvg, è intrappolato il 16,3% delle giovani, contro l'11,3% dei coetanei maschi.

In Italia tra i diplomati nei licei i ragazzi sono più presenti in quelli scientifici (il 26% di tutti i diplomati, rispetto al 19% delle diplomate) mentre le ragazze sono più presenti nei licei umanistici-artistici (il 42% di tutte le diplomate, solo il 13% dei diplomati). Guardando i dati del Fvg, solo una ragazza su quattro (25,7%) si diploma al liceo classico o scientifico, così come un 27,8% si diploma in un istituto tecnico.

Le bambine e le ragazze accumulano lacune nelle materie scientifiche, ma poi crescono: ad esempio a livello nazionale le bambine alla fine della primaria ottengono un punteggio medio ai test Invalsi di matematica di 4,5 punti inferiore rispetto ai coetanei, uno svantaggio che sale a -6 punti al II anno delle superiori, fino a -10 punti all'ultimo anno delle scuole superiori. Una differenza, a sfavore delle ragazze, che in media nella provincia di Gorizia durante il percorso scolastico arriva a toccare -10,8 punti, quasi il doppio rispetto al -6,1 a livello nazionale, mentre la provincia più virtuosa in regione è Udine (-7,6punti) che supera comunque la media del Paese.

Anche al di fuori della scuola, le opportunità di crescita culturale, emozionale, creativa, di svago e di movimento sembravano essere molto basse già prima dell'arrivo del virus: nel 2018-2019, in Friuli Venezia Giulia più di un minore su quattro tra i 6 e i 17 anni non leggeva neanche un libro extrascolastico all'anno (un dato non troppo lontano dal 48% a livello nazionale), mentre il 13,3% dei bambini o adolescenti tra i 3 e i 17 anni non praticava alcuna attività sportiva, molto meglio, in questo caso, della media nazionale del 22,4%, quasi uno su quattro.

Il nostro Paese sta perdendo la sua risorsa più importante: i bambini. I dati mostrano un calo delle nascite, confermando come nel nostro Paese sia in atto un continuo smottamento demografico, che procede a passo sempre più spedito: negli ultimi dieci anni abbiamo perso oltre 385 mila minori, che oggi rappresentano il 16% del totale della popolazione mentre l’incidenza degli 0-14enni è la più bassa tra i Paesi dell’Ue (13,2% contro il 20,5% della capofila Irlanda). Solo nel 2019 il nostro Paese, con poco più di 420 mila nascite, ha fatto registrare una diminuzione di oltre 19 mila nati rispetto all’anno precedente (-4,5%) e a fine 2020, nell’anno della pandemia, secondo le ultime previsioni dell’Istat potrebbe conoscere una ulteriore riduzione di 12 mila unità, portando le nuove nascite a quota 408 mila a fine anno e a 393 mila nel 2021.

L’aumento della povertà educativa come conseguenza della pandemia rischia di tradursi nella perdita di apprendimenti e competenze educative, nell’incremento della dispersione scolastica così come del numero di giovani tagliati fuori da percorsi di studio, di formazione o lavorativi, tutti fenomeni già ben presenti prima dell’arrivo del virus.

Basti pensare alla possibilità di frequentare un asilo nido o un servizio per la prima infanzia, che in Italia resta un privilegio per pochi: nell’anno scolastico 2018/2019 solo il 13,2% dei bambini ha accesso a servizi pubblici offerti dai Comuni, con percentuali che si fermano al 3% per la Calabria, al 4,3% per la Campania e al 6,4% per la Sicilia. Il divario territoriale è molto evidente e vede sul lato opposto della graduatoria la provincia autonoma di Trento al 28,4% e l’Emilia Romagna al 27,9%.

QUI IL RAPPORTO COMPLETO