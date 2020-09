In Largo dei Pecile arriva 'Villaggio doc'

In Largo dei Pecile, a Udine, è tempo di fare festa con APS Brainery Academy. Dal 10 al 13 settembre l'iniziativa Villaggio doc - una serie di eventi in collaborazione e con la partecipazione dei commercianti del Villaggio dei Pecile - animerà la zona con intrattenimenti musicali, animazione per bambini, sfilata di cappelli originali e tanto altro ancora.



L'inaugurazione, alla presenza del sindaco Piero Fontanini, avverrà giovedì 10 settembre alle ore 19, nella piazzetta del Villaggio in concomitanza con la presentazione del Profumo di Udine.



Si prosegue venerdì 11 settembre con la musica: alle 20 un coinvolgente concerto Blues & Soul Jazz con i Blues in the pochet.



Sabato 12 settembre, dalle 17.00 alle 20.00, animazione per piccoli e meno piccoli per le vie del Villaggio con giocolieri e mangiafuoco; alle 18.30, sulla collinetta del Villaggio, la seconda edizione di 'Tanto di cappello' , una sfilata di cappelli originali aperta a tutti e tutte coloro che vogliono mettersi in gioco davanti ad una giuria prestigiosa, conduce l'attore Claudio Moretti; alle 20 ancora musica con Baldo e i Giovani.



Domenica 13 settembre proseguono spettacoli e animazione. Nei locali delle numerose vie del Villaggio dei Pecile sarà possibile consumare in sicurezza con un attento servizio al tavolo.