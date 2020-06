In Largo del Pecile è tempo del Mazzetto di San Giovanni

La notte di San Giovanni è la più breve dell'anno e fin dall'antichità è vista come una notte un po' magica. Antiche tradizioni rivivono così anche ai giorni nostri, grazie anche ad alcune iniziative molto apprezzate. Tra queste quella che da nove anni si svolge in largo del Pecile, a Udine, con tanto di risvolto benefico.

Nonostante le limitazioni dovute all'emergenza Covid, la nona edizione del 'Mazzetto di San Giovanni' si terrà regolarmente questo pomeriggio, martedì 23 giugno alle 18, nel cuore di Udine.

Gli organizzatori raccomandano di indossare la mascherina e di rispettare rigorosamente la fila distanziati.

Come ogni anno il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto all'associazione Fabiola Onlus.

Ma perché distribuire un mazzetto di fiori ed erbe spontanei, in particolare l'iperico, per ricordare San Giovanni? La tradizione, appunto, è antica e per scoprirne le origini tocca andare indietro di qualche secolo.



è associata anche alla notte di, considerata magica dai nostri antenati e suggellata da riti propiziatori.Un tempo si credeva che il mazzetto tenesse lontani streghe e spiriti maligni, garantendo un buon raccolto.Una notte stregata, quindi, e di origine pagana e profondamente legata aAltro ruolo chiave è quello dellae che in antichità si credeva avesse poteri miracolosi. Secondo la simbologia, è proprio San Giovanni che bagna la terra, l'erba, le foglie, le piante e i fiori e che con laIl, così viene chiamato in Friuli e in friulano, quindi, serve a proteggere da streghe e spiriti negativi, e a ogni fiore raccolto corrisponde un beneficio. Un rituale antico, legato agli antichi culti pagani, che la tradizione tramanda nel tempo.