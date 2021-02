In Municipio a Pordenone, nasce la nuova sala Aldo Missinato

Via libera dalla giunta comunale di Pordenone alla delibera con la quale l’ex sala rossa del Municipio viene intitolata al fotografo pordenonese Aldo Missinato. Un atto formale al quale seguirà, nei prossimi giorni, una piccola inaugurazione aperta alla stampa. La sala ha decisamente un aspetto rinnovato ed elegante. Per concludere del tutto il restyling mancano solo gli ultimi dettagli. Oltre al colpo d’occhio estetico, il progetto ha riguardato la manutenzione straordinaria e l’adeguamento funzionale della sala, compresa la messa a norma antincendio e il rinnovo degli arredi. La sala, il cui aspetto rinnovato verrà svelato il giorno dell’inaugurazione, è utilizzata per riunioni, incontri istituzionali, matrimoni, convegni e congressi, riunioni di associazioni e cittadini.