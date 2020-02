In partenza 'Scatto di Vino'

L’incantevole vigneto panoramico, il bosco che circonda la tenuta di Aquila del Torre e l’antica bressana faranno da splendida cornice e da set fotografico naturale al nuovissimo workshop Scatto di Vino organizzato da Vino e Sapori Fvg. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio a Savorgnano del Torre per il primo incontro dedicato alla fotografia di paesaggio: nel programma della giornata si alterneranno momenti di formazione teorica e sul campo a degustazioni di ottimi vini e prodotti locali, il tutto arricchito dai racconti del vignaiolo Michele Ciani, che darà il benvenuto e fornirà preziose indicazioni ai partecipanti per farli entrare in contatto con il territorio che poi andranno a immortalare.

Dalle 10 alle 12: benvenuto del vignaiolo, presentazione del workshop e introduzione teorica; dalle 12 alle 13: light lunch a base di prodotti locali abbinati ai vini Aquila del Torre; dalle 13 alle 16: uscita fotografica nel vigneto panoramico e nel bosco che circonda l’azienda. Il Workshop condotto da Nicola Picogna, fotografo e guida naturalistica, è dedicato all’apprendimento e al perfezionamento delle tecniche utilizzate nella fotografia di paesaggio.

Saranno analizzate le potenzialità e le caratteristiche dei filtri fotografici, strumenti fondamentali anche nell’era della fotografia digitale. Parte rilevante dell’esperienza sarà l'approfondimento sulla composizione fotografica e non saranno dimenticate le tecniche di messa fuoco. Vino e Sapori Fvg, da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura del vino e del territorio regionale attraverso il turismo enogastronomico, propone un ciclo completo di workshop ospitati da selezionate aziende locali, che si terrà in diversi periodi dell’anno per immortalare la bellezza del paesaggio vitivinicolo friulano nelle varie stagioni e momenti della giornata. È possibile iscriversi entro mercoledì 26 febbraio; per info: 0432-611401 o info@vinoesapori.it

Dopo il paesaggio invernale, il 16 maggio sarà la volta di quello primaverile, l’8 agosto quello estivo abbinato a Calici di Stelle e il 3-4 ottobre quello dedicato alla vendemmia.