In piazza Venerio la panchina di Romeo e Giulietta

Verrà posizionata in piazza Venerio a Udine la panchina a forma di cuore “G&R”, progettata dall’atelier Borella in omaggio alle radici friulane della celeberrima storia d’amore tra Giulietta e Romeo.

Il gesto costituisce il suggello del progetto turistico interregionale che crea una rete di piste ciclabili tra Friuli e Veneto, regioni confinanti e unite dal mito di Luigi da Porto e Lucina Savorgnan. Il percorso si sviluppa per oltre 400 km tra Friuli Venezia Giulia e Veneto e tocca molti Comuni del nostro territorio.

“La panchina G&R coniuga arte e design e rappresenta l’universalità dell’amore – spiega l’assessore al turismo Maurizio Franz, titolare di una delibera ad hoc in giunta – e conferisce a Udine il simbolico titolo di Capitale dell’Amore. Il progetto, nel suo complesso, promuove un turismo slow, sostenibile, emozionale, rafforza le sinergie tra Friuli e Veneto e consente di valorizzare l’arte e il territorio, riscoprendo un mito che, da sempre, affascina e suggestiona gli innamorati di tutte le età”.

“Le due sedute della panchina formano un cuore - racconta Franz -. Si tratta di un’installazione artistica in acciaio con un design mirato. Le parti laterali sono predisposte per lo stazionamento di due biciclette. Ogni installazione è dotata di un QR code collegato a una pagina web dedicata. Per chi volesse esplorare più a fondo i dettagli del progetto, ci sono sfaccettature squisitamente social che rendono l’iniziativa particolarmente accattivante per i giovani e per gli appassionati di un turismo lento, sano, mirato e dedicato alla scoperta delle eccellenze e delle peculiarità del territorio”.