In Primo Maggio torna il Luna Park di primavera

Dal 28 marzo al 19 aprile, in piazza Primo Maggio torna il Luna Park di Primavera a Udine, evento tradizionale e molto atteso dalla cittadinanza. Il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni è previsto rispettivamente per il 24 marzo e fino al 20 aprile. Il posizionamento dei caravan alloggiativi degli esercenti, invece, sarà disposto nel parcheggio sud dello Stadio Friuli (via Bottecchia) per tutto il periodo del Luna Park, fatta eccezione per le due giornate in cui sono in programma due partite dell’Udinese (il 5 aprile contro il Genoa e il 19 aprile contro la Sampdoria). Per l’intera durata della manifestazione sarà garantita la viabilità stradale e un adeguato numero di parcheggi nella zona di piazza Primo Maggio.