In spiaggia con Fido, a Lignano c'è la Bau Beach amica dell'ambiente

Anche quest'anno sarà possibile trascorrere le vacanze o semplicemente qualche ora in relax con il proprio amico a quattro zampe nella Bau Beach di Legambiente, curata e tenuta pulita dai volontari Francesco Mastroianni e Sandra Mazzacan. Il Sindaco di Lignano, Luca Fanotto, ha riconfermato anche per questo anno la Bau Beach, che si trova subito dopo aver superato il faro rosso simbolo di Lignano.



Nel 2009, con la moglie Sandra, Francesco Mastroianni ha dato vita alla Bau Beach, la spiaggia dei cani, gestita e curata sotto la bandiera di Legambiente nel tratto di arenile tra Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare. Quest'anno, nonostante le norme Covid e l'emergenza sanitaria, la spiaggia per i quattro zampe sarà accessibile in tutta sicurezza e gratuitamente. Gli ombrelloni dovranno essere collocati a una distanza di sicurezza di sette metri l'uno dall'altro e il rispetto delle disposizioni sarà garantito dai volontari Francesco e Sandra di Legambiente, ideatori e scopritori di questo angolo di spiaggia tanto suggestivo quanto amato dai frequentatori, con la supervisione di un addetto comunale.