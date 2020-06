In una grotta di Taipana, la chiocciola più piccola del mondo

Casualmente, tra le sabbie di una grotta friulana, è stata scoperta una chiocciola molto particolare, visibile solo con il microscopio. La scoperta è avvenuta in seguito agli studi che il Centro ricerche carsiche Seppenhofer sta conducendo sulle acque sotterranee del comune di Taipana. Inaspettatamente, dalle analisi fatte dal geologo Graziano Cancian su un campione di sabbia raccolto in una grotta nell’area, analizzando attentamente al microscopio ogni singolo granello, ha scoperto una particolare chiocciolina. Giustamente Cancian l’ha segnalata perché la scoperta ha davvero un qualcosa di eccezionale!

L’animaletto ha dimensioni che dire minime è poco: può stare tranquillamente nella cruna di un ago, per di più è molto sottile. Tale è stata la curiosità del ritrovamento che sono state fatte subito alcune ricerche bibliografiche su studi precedentemente eseguiti su gasteropodi simili. E' risultato che una specie abbastanza simile alla chiocciolina ritrovata è stata scoperta per la prima volta nel novembre del 2015 da alcuni studiosi in una grotta del Borneo.

Una chiocciola talmente piccola che con i suoi 0,7 mm di grandezza ha spazzato ogni record ed è diventata la più piccola del mondo. Questa nuova specie, trovata sulla parte malese dell’isola del Borneo da un gruppo di scienziati olandesi, è stata denominata Acmella nana. Avere ritrovato, ora, un esemplare simile, forse più piccolo, in una grotta del Friuli può significare che si tratti di una specie di mollusco troglobio, cioè adattato alla vita in grotta di eccezionale importanza.

Questa lumaca cavernicola potrebbe nutrirsi di microrganismi come batteri e spore di funghi. Si potrebbe ipotizzare che la forma rotondeggiante della conchiglia di questa, forse, nuova specie possa consentirle di nascondersi in piccoli anfratti delle rocce. Potrebbe anche consentirle di intrappolare delle bolle d’aria nel suo guscio e galleggiare nell’acqua in caso di allagamento della grotta e, probabilmente, le consente di sopravvivere.

A oggi non risulta, dalle ricerche fatte, che ci siano state delle segnalazioni in merito a ritrovamenti simili. Se così fosse bisognerebbe dire che questa sarebbe la prima segnalazione in Italia di questo particolare gasteropode. Bisognerebbe pertanto stimolare le ricerche in tal senso anche al di fuori della nostra regione.