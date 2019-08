In Val Resia appuntamento con le stelle

Mercoledì 14 agosto 2019, alle ore 20.30, presso la sala multifunzionale "La tana in Val Resia" in località Lischiazze di Resia, appuntamento con le stelle!

L’escursione serale, della durata di 2 ore circa e adatta a tutti, offrirà la possibilità di ammirare lo spettacolo della volta celeste lontano dalle luci e dall’inquinamento luminoso della città.

Costo: 12 Euro

Difficoltà dell'escursione: per tutti

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking, bastoncini da trekking opzionali, torcia

Necessaria prenotazione!



Per quanti desiderino immergersi in toto nella realtà della valle, è possibile pernottare, previa prenotazione, presso la Tana in Val Resia!

INFO E PRENOTAZIONI

+39 351 8355949

info@tanavalresia.it