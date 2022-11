In viaggio con la Fondazione Pietro Pittini

Si è tenuta alla presenza dell’assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione e ricerca Alessia Rosolen, della Presidente della Fondazione Pietro Pittini Marina Pittini e del Direttore di Ardis Patrizia Pavatti la conferenza stampa di presentazione della nuova iniziativa promossa da Fondazione Pietro Pittini che mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori fino a 18 viaggi studio estivi della durata di due settimane in scuole di lingue qualificate a Malta (lingua inglese) e in Germania (lingua tedesca).

Il bando, che sarà diffuso anche grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale nel corso dei prossimi giorni, prevede la partecipazione a un concorso di idee avente a oggetto il tema dello sviluppo urbano e territoriale alla luce delle trasformazioni tecnologiche e ambientali che sempre di più stanno interessando le nostre società. All’iniziativa potranno prendere parti gruppi di studenti delle classi seconde, terze e quarte (in un numero variabile tra i 3 e i 5 componenti) i quali dovranno cimentarsi nella presentazione di un elaborato digitale in grado di rispondere alla domanda “Come vedi l’evoluzione della tua città tra dieci anni”?

“Attraverso questa iniziativa intendiamo potenziare le competenze linguistiche degli studenti della nostra Regione dando loro la possibilità di vivere un’esperienza unica sotto il profilo di crescita personale e di sviluppo delle capacità interpersonali” dichiara la Presidente della Fondazione Pietro Pittini, Marina Pittini che prosegue “abbiamo scelto d'incentrare il concorso di idee sul tema dello sviluppo urbano e territoriale non solo perché si tratta di questioni che interesseranno sempre di più le giovani generazioni ma perché siamo convinti che il loro modo di guardare e leggere i luoghi e i loro cambiamenti possa ispirare l’azione nostra come Fondazione e di tutti i policy maker”.

“L’Amministrazione regionale investe, in sinergia con le Fondazioni del Friuli Venezia Giulia, nell’ampliamento dell’offerta formativa favorendo le esperienze educative e professionali all'estero con l'obiettivo di far acquisire ai giovani nuove capacità e competenze spendibili al loro rientro sul territorio. Sono le competenze dei giovani”, dichiara l’assessore regionale Rosolen. “La chiave per lo sviluppo della Regione e lo strumento per affrontare le grandi sfide che il nostro tempo ci pone. Il tema dell’insegnamento delle lingue straniere è, inoltre, fondamentale nel percorso di regionalizzazione del sistema scolastico del Fvg. Anche per questo l’iniziativa messa in campo dalla Fondazione Pietro Pittini e dall’Agenzia regionale per il diritto allo Studio (Ardis) assume un valore di primaria importanza”.