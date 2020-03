Inail: modifiche dei servizi all’utenza per emergenza epidemiologica da COVID-19

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e delle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l’Inail, per motivi precauzionali e al fine di limitare la presenza degli utenti agli sportelli, da lunedì 16 marzo modifica le attività di sportello con l’utenza.



Servizio di relazioni con il pubblico. In tutto il territorio nazionale la gestione delle richieste di informazioni e/o di servizi da oggi, lunedì 16 marzo, è gestita esclusivamente mediante canali di accesso telematico e/o telefonico

Gli utenti potranno formulare le proprie richieste mediante il servizio telefonico del Contact center nazionale al numero 06-6001 e tramite il canale di accesso telematico “INAIL RISPONDE”, raggiungibile dalla sezione SUPPORTO della homepage del portale.



Di seguito i riferimenti per il Friuli Venezia Giulia:

TRIESTE: Sportello amministrativo 040/6729299 - Sportello sanitario: 040/6729228



: Sportello amministrativo 0481/59857 - 53 - Sportello sanitario: 0481/59832: Sportello amministrativo 0481/71535 - Sportello sanitario: 0481/71520: Sportello amministrativo 366 6676437 – 366 6676351 – 366 6676117 (Funzione Lavoratori) e 0432/240 308 – 268 (Funzione Aziende) - Sportello sanitario: 0432/240 316 - 220 – 225: Sportello amministrativo 0434/500 240 – 220 (Funzione Lavoratori) e 0434/500 200 - 245 – 243 (Funzione Aziende) - Sportello sanitario: 0434/500249 - 360 1084811 - 360 1085558: Sportello amministrativo 0433/48222- Sportello sanitario: 0433/48232Servizi sanitari: Per quanto riguarda i servizi sanitari i centri medico-legali delle sedi Inail provinciali sono attivi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste da infortunati sul lavoro e tecnopatici.