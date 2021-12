Inaugurata la nuova rotatoria sulla regionale 351 a Ruda

Stamattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova rotatoria presso l’incrocio tra la Strada regionale 351 “di Cervignano” e la SRUD 30 in comune di Ruda. In meno di un anno e mezzo Friuli Venezia Giulia Strade ha appaltato e realizzato l’opera, che è stata materialmente realizzata dalla ditta Edil Coke Srl di Colloredo di Monte Albano. Presenti al taglio del nastro il Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, che ha ringraziato FVG Strade e Regione FVG per aver finanziato e realizzato velocemente un’opera attesa su un incrocio dove si sono verificati numerosi incidenti anche mortali, il Direttore delle Nuove Opere di FVG Strade Luca Vittori e l’assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti.

L’intervento ha eliminato l’impianto semaforico esistente e realizzato una rotatoria con diametro di 47 metri. I lavori hanno sistemato anche via Faidutti, strada molto stretta e posta in posizione difficile da raccordare con la soluzione a rotatoria, e via Cian. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi in cemento della larghezza minima di 1,50 metri ed è stato rifatto completamente l’impianto di illuminazione pubblica adottando armature a led.

“I lavori, dell’importo di 890.000,00 euro, - ha sottolineato l’assessore Pizzimenti – hanno reso più sicuro anche questo incrocio che è stato teatro di numerosi incidenti. La Regione sta continuando ad investire sul miglioramento delle proprie infrastrutture per offrire agli utenti strade sicure e moderne”.