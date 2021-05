Inaugurata Monfalcone in fiore, un momento di rinascita per la città

I fiori come simbolo della rinascita della città e della ripartenza delle attività commerciali dopo il periodo così difficile dell’emergenza sanitaria. Con questo auspicio, il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha inaugurato la mostra “Monfalcone in fiore”, alla presenza dell’Assessore regionale Sebastiano Callari e del Consigliere regionale Antonio Calligaris, nonché di numerose autorità cittadine e degli esponenti delle categorie economiche. “Il mondo delle istituzioni – ha affermato Cisint – “ci teneva tanto a testimoniare con la loro presenza la vicinanza a quello del commercio, dell’artigianato, di tutte quelle piccole imprese che hanno dovuto superare in questi mesi situazioni difficilissime. La tradizionale mostra “Monfalcone in fiore” vuole dare valore a una città complessa come Monfalcone, facendola apprezzare dai cittadini e dai turisti che in questi quattro giorni animeranno piazza della Repubblica. Un luogo importante che, nei prossimi mesi sarà oggetto di un’operazione di riqualificazione fortemente voluta da questa Amministrazione e supportata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Camera di Commercio Giuliana – ha concluso Cisint – ma che non comporterà la chiusura durante i lavori di alcuna attività imprenditoriale.



“Questa piazza” – ha aggiunto l’Assessore regionale Callari – “diventerà un salotto di rappresentanza, a testimonianza della rinascita della città dopo la fine dell’incubo causato dall’epidemia del Covid19 che si può sconfiggere insieme – ha sottolineato Callari – solo grazie alla campagna vaccinale, l’unica arma che abbiamo anche contro le varianti”.Il mercato “Monfalcone in Fiore” abbellirà il centro di Monfalcone fino a domenica 9 maggio (con orario 10.00-20.00 e ingresso libero), estendendosi tra piazza della Repubblica e piazza Unità, in totale sicurezza grazie agli accorgimenti messi in atto per regolare l’accesso del pubblico.Il mercato florivivaistico è un appuntamento atteso e apprezzato, co-organizzato dal Comune di Monfalcone e promosso da AssofiorItalia, con la presenza di selezionati espositori locali e provenienti da varie regioni italiane che proporranno il tradizionale mercato, fornendo pure un'occasione per valorizzare il centro cittadino, favorendo anche l’attività dei negozi ed esercizi della zona.Presenti tantissimi tipi di piante per arredare la casa e il giardino: è possibile trovare innumerevoli idee regalo, ma anche fiori recisi, alberi, piante grasse. Si possono ammirare camelie e rododendri, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose, piante aromatiche liguri, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda, olii essenziali e spezie, ulivi e molte altre novità.Tutti i giorni gli esperti dell’associazione AssofiorItalia e dell’associazione Promoflor, che raggruppa vivaisti di tutte le regioni italiane, unitamente agli espositori locali, sono a disposizione del pubblico presso gli stand per consigli sulle piante grasse, piante da frutto e piante mediterranee. I produttori/vivaisti proporranno una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante e la salvaguardia della natura.