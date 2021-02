Inauguration Day 2021, il protagonismo delle donne nel nuovo corso della politica statunitense

Lunedì 1 febbraio 2021, dalle ore 17 alle 19 in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università di Trieste, si svolgerà la Tavola Rotonda dal titolo "Inauguration Day 202: il protagonismo delle donne nel nuovo corso della politica statunitense".



La scorsa settimana, a Washington, l'inaugurazione del nuovo corso della politica americana ha visto le donne protagoniste: non solo con il giuramento della vice-presidente Kamala Harris di fronte alla Giudice della Corte Costituzionale Sonia Sotomayor, ma anche con il coinvolgimento di diverse artiste. L'inno di Lady Gaga, le parole in spagnolo di Jennifer Lopez, la poesia della giovane Amanda Gorman - che ha avuto una risonanza immediata e imponente – hanno rappresentato alcuni dei momenti più significativi della cerimonia.



Nel corso della Tavola Rotonda, a partire da quel momento simbolico, si discuterà del ruolo che le donne assumeranno in ambito politico, sociale, giuridico, artistico, nel nuovo corso degli Stati Uniti, una Nazione alla ricerca di unità e di una più solida democrazia.



Il nuovo Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi di Genere (CIRSG) dell'Università di Trieste, con la collaborazione del CISPEA - Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-Americana e con Stazione Rogers, apre la propria attività con un incontro su un tema di grande attualità a cui partecipano Raffaella Baritono dell'Università di Bologna, e, per l'Università di Trieste, Leonardo Buonomo, Roberta Nunin, Elisabetta Vezzosi.Modera Sergia Adamo, Coordinatrice del Centro.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo:Per informazioni: elisabetta.tigani.sava@amm.units.it