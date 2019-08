Inaugurato a Gorizia il 49° Festival Mondiale del Folklore

Record di presenze per la prima serata del Festival Mondiale del Folklore a Gorizia. Quasi millecinquecento persone ieri sera hanno partecipato all’inaugurazione della kermesse. Con la tradizionale e suggestiva accensione del tripode dell’amicizia il presidente di Etnos, Stefano Minniti, ha inaugurato la 49^ edizione del Festival. Presenti alla cerimonia il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il Consigliere regionale Antonio Calligaris, il vicepresidente della CCIAA Venezia Giulia Gianluca Madriz ed il Consigliere della Fondazione CaRiGo Bruno Pascoli. La serata ha preso il via sulle note del quintetto di archi della scuola di musica Casa delle Arti diretta dal Maestro Claudio Pio Liviero.



Successivamente, sul palco si sono esibiti i danzerini del gruppo Santa Gorizia, Spandan Sanskrutik Trust dall’INDIA, Te Toa Vii Fenua dalle ISOLE MARCHESI (Polinesia Francese), Umuzi Wenkosi Zulu Folklore Dance Ensemble dal SUDAFRICA, Compañía Folklórica Camagua da CUBA.



Ieri sera il Festival si è sdoppiato. In contemporanea alla serata inaugurale di Gorizia, infatti, alcuni gruppi si sono esibiti a Capriva del Friuli. In occasione dei festeggiamenti per il 90° anno di attività del gruppo folkloristico Michele Grion di Capriva, davanti ad un folto pubblico i gruppi di PERÙ e KAMCHATKA hanno ballato nel centro civico del paese.



Come nelle scorse edizioni, Etnos dimostra di essere sempre attenta al sociale, soprattutto alle fasce più deboli. Nel pomeriggio di ieri, infatti, il gruppo “Trim The Velvet” dell’Irlanda del Nord ha danzato per gli amici dell’Associazione Cuore Amico nella sede di via Cipriani a Gorizia.



Ma il Festival del Folklore è anche formazione didattica. Il 45° Congresso di Tradizioni Popolari aprirà i lavori sabato 24 agosto nella sala Dora Bassi di via Garibaldi con inizio alle ore 9.00. Verterà sul tema “Non solo Carnevale: le maschere nel folklore e nelle arti tradizionali”. Verrà approfondito il significato delle maschere e la loro funzione attraverso la danza, la musica e i valori culturali specifici della società.



Sabato sera ci attendono le esibizioni degli otto gruppi in gara e si procederà alle votazioni per i premi e i riconoscimenti che verranno consegnati domenica durante la cerimonia in piazza Cesare Battisti. Domenica, infatti, conosceremo il nome del gruppo che si aggiudicherà il premio simpatia “Trofeo Città di Gorizia 2019”, votato dal pubblico.