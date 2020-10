Inaugurato a Lignano Sabbiadoro il Progetto del Cuore

Parte su Lignano Sabbiadoro “Progetti del Cuore”, per incrementare il parco mezzi del servizio di volontariato Pulmino Amico, un servizio di trasporto sociale gratuito ai disabili, gli anziani e alle famiglie in difficoltà del territorio gestito dall’associazione Anteas. Il progetto prevede la messa a disposizione gratuita, da parte della ditta Progetti di Utilità Sociale S.r.l., di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente attrezzato per tutti i servizi di pubblica utilità, oltre che per lo spostamento di adulti e anziani in difficoltà.

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti su Lignano Sabbiadoro: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria”.



, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata di Progetti del Cuore si occuperà di informare i titolari delle attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.L’Assessoreha dichiarato: “Ringrazio anticipatamente, anche a nome dell’Amministrazione, tutte le attività che vorranno aderire a questa iniziativa che permetterà all’Amministrazione Comunale di essere ancora più vicina alle persone fragili e, allo stesso tempo, lancio un appello a tutti i coloro che vorranno mettersi a disposizione come autisti volontari con l’associazione Anteas”.