Inaugurato il biennio Mits 2019-2021

Tra risultati sempre più positivi nel campo dell'alta formazione e esempio di perfetta sinergia tra tessuto produttivo e giovani, il Mits (Malignani Istituto tecnico superiore) ha inaugurato oggi il nuovo biennio post-diploma 2019-2021. Con un evento al teatro Palamostre, in cui si sono alternate testimonianze di chi si è già diplomato e di imprese, e uno spettacolo teatrale formativo, i nuovi 150 corsisti, tra ragazze e ragazzi, hanno ricevuto il benvenuto al sistema Mits direttamente dal presidente della Fondazione Its, Gianpietro Benedetti, affiancato dalla direttrice, Ester Iannis.

"Il mercato è diventato liquido, in continua evoluzione e questo richiede delle nuove flessibilità e nuove mentalità. Il Mits è una risposta a questo mercato, un'evoluzione del perito industriale che risponde alla necessità imposte dall'automazione crescente, chiamata 4.0, che è il futuro e continuerà a esserlo per molto tempo. Quindi – ha detto Benedetti ai ragazzi – è un'esigenza indispensabile per le imprese, ma anche per i ragazzi, che essi si assicurino una conoscenza e una conseguente entrata nel mondo del lavoro immediata, ricercata e di qualità. In definitiva – ha concluso – l'Its costituisce un bene in generale per la società, da una parte per chi produce, dall'altra per chi deve costruirsi un futuro, quindi una conferma positiva della mentalità, dell'attitudine e della preparazione che il Mits garantisce ai giovani".

Inoltre, Iannis ha sottolineato la crescita del Mits: "Oggi abbiamo dato il benvenuto a 150 giovani neo-iscritti che da pochi giorni hanno iniziato i nuovi 6 corsi avviati. Dal 2011 al 2018 i diplomati complessivi sono stati poco più di 300, quindi il segnale di crescita è evidente. Nell'accogliere questi giovani corsisti, abbiamo voluto che fossero presenti anche alcune imprese che, con la loro testimonianza, facessero sentire i nuovi corsisti parte del sistema integrato Mits, un sistema che, lontano da preoccupazioni legate a un futuro occupazionale, offre prospettive lavorative di qualità e di alto livello professionale".

I sei corsi avviati quest'anno riguardano i settori della meccatronica (corso per tecnico superiore per l’Automazione e i sistemi meccatronici, Additive Manufacturing, Sistemi digitali di controllo e reti di comunicazione), della Manutenzione aeronautica, dell’industria agro-meccanica e del sistema agroalimentare (tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali).

A portare le testimonianze aziendali sono intervenute Danieli & C Officine Meccaniche spa, Beantech srl., Brovedani Group spa, Soluzioni Aeronautiche srl e Cda srl. Presente per il saluto di apertura l’assessore all’Istruzione del Comune di Udine, Elisa Battaglia, che ha definito il progetto formativo del Mits vanto e risorsa per il territorio del Friuli Venezia Giulia.