Inaugurato lo 'Sportello Antiviolenza itinerante'

La violenza, vissuta all'interno di una coppia, in famiglia è un fenomeno capillarmente diffuso, come testimoniano i numeri dei femminicidi in Italia. Fenomeno non di certo sconosciuto anche nella nostra regione dove tante donne hanno pagato con la vita. Per dare supporto a queste donne costrette a vivere contesti difficili e dolorosi, maltrattamenti psicologici e fisici, nasce oggi una vera e propria rete sul territorio. Rete che collega diverse realtà, rete che mette in contatto le vittime con professionisti in grado di dare loro supporto e, infine, vera e propria rete di salvataggio per chi subisce gli abusi.



E' stato presentato oggi lo Sportello Antiviolenza itinerante, un progetto che ha messo in rete cinque Comuni limitrofi come Aviano, Polcenigo, Roveredo in Piano, San Quirino e Montereale Valcellina. In ciascuna di queste realtà verrà aperto uno sportello antiviolenza che potrà contare sul contributo delle professioniste di ZeroSuTre e il supporto - psicologico e legale - alle donne vittime di violenza.



Presenti la Presidente della Commissione Regionale per le pari Opportunità Dusy Marcolin e il sindaco Aviano Ilario De Marco, l'Assessore alle politiche sociali Signore, la Consigliera delegata alle P.O. Zilio, il Sindaco di Montereale Valcellina Igor Alzetta, l'Assessore del Comune di Polcenigo Anna Zanolin con la Consigliera Karen Dorigo, l'Assessore del Comune di Roveredo in Piano Patrizia Pasquetti e in rappresentanza del Commissario di San Quirino la funzionaria Giuditta Rombolà e la Presidente dell'Associazione ZeruSuTre Rosi Toffano.Marcolin ha confermato la particolare soddisfazione per la realizzazione di questo progetto che aveva visto aderire immediatamente i cinque Comuni alla proposta fatta l'anno scorso. Questi territori sono stati segnati da episodi di femminicidio: Aurelia Laurenti era nativa di San Quirino e residente a Roveredo, mentre Sanaa Dafani abitava con la famiglia a Montereale, pertanto è stata sottolineata l'importanza dell'avvio di questo progetto.Nei vari comuni si sta già lavorando attivamente contro la violenza e questo progetto offrirà una opportunità di far emergere i disagi troppo spesso nascosti.La presidente di ZeroSuTre Rosi Toffano ha ringraziato i Comuni di Aviano, Montereale Valcellina, Polcenigo, Roveredo in Piano e San Quirino che “aderendo all’iniziativa hanno dimostrato una importante sensibilità sociale oltre che politica. Un particolare ringraziamento va alla Presidente della Commissione Regionale pari opportunità Dusy Marcolin che ha fortemente perseguito questo progetto”.ZeroSuTre è una associazione che si occupa di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne sotto il duplice aspetto della prevenzione e della protezione della stessa se e quando risulti esposta a detto pericolo.E’ in un’ottica di prevenzione che si è deciso insieme alle Amministrazioni di fornire alle donne, in ciascuno dei cinque Comuni, un luogo (che verrà comunicato solo fissando un appuntamento) dove potersi recare per raccontare la propria dolorosa e a volte faticosa vita, spesso oggetto di violenza fisica e/o psicologica e/o economica perpetrata nell’ambito della loro stessa famiglia.Il valore di avere più sportelli dislocati sul territorio premette alle donne di rivolgersi non solo al Comune più vicino ma anche a quello dove si sentono più protette e lontane da occhi indiscreti.Verranno accolte dalle operatrici, tutte professioniste competenti e capaci di porsi in ascolto e di trasmettere empatia, sintonizzandosi con il dolore profondo che accompagna le persone vittime di maltrattamento.Sarà sempre possibile mettersi in contatto con l’Associazione attraverso il numero di cellulare di ZeroSuTre 392 02 28 525.