Incendio a bordo nave, ma è un'esercitazione

Un incendio divampato accidentalmente a bordo di un natante spinge un uomo a buttarsi in acqua per salvarsi dalle fiamme. Scatta la sua ricerca in mare. Siamo a Grado. Un evento che può accadere. E che richiede immediatamente l'intervento di soccorso.

Per questo la Squadra comunale dei volontari di Protezione civile dell'Isola d'Oro, insieme agli uomini dell'Ufficio circondariale marittimo e ai Vigili del fuoco (Comando di Gorizia) si addestra per non trovarsi ma impreparata. Questa mattina l'esercitazione in prossimità del Molo Torpediniere.

La ricerca del disperso in acqua va a buon fine e l'uomo si salva. Tutto è cominciato con un briefing, come di consueto. Un razzo lanciato dal natante in fiamme è il segnale dell'emergenza in atto, che fa muovere la macchina dei soccorsi.