inchiodatisuldivano celebra il design

La sede di Pordenone di Isia Roma Design, con il patrocinio del Consorzio Universitario Pordenone, organizza una serie di eventi legati al design grazie al nuovo format 'Inchiodati sul Divano'.

Il format ospiterà bimestralmente giovani designer provenienti da Isia e racconteranno i loro progetti al pubblico presente presso lo showroom Top Arredi di Francenigo (Sacile).



Un percorso fatto di sei tappe dove tratteremo temi diversi, legati alla casa ma non solo. Parleremo di cibo, di tendenze, di arte... con un punto di vista speciale: il design.



Il format #inchiodatisuldivano è nato intorno a un tavolo, con Andrea e Angelica Carli di TopArredi, con l'architetto Elia Marchioni che, oltre a collaborare con loro, ha progettato e allestito lo showroom ed è il direttore artistico delle iniziative e con Michela Silvestrin che si occupa di digital marketing e design, collabora con Isia promuovendo progetti di design industriale in azienda e nell'organizzazione di Pordenone Design Week.



Il primo incontro si terrà venerdì 25 marzo negli uffici di Top Arredi a Francenigo, in provincia di Treviso.