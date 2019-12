Incidente aereo a Ronchi.... ma è una simulazione

Incidente aereo al Trieste Airport.... ma è una simulazione! Alle 12 di mercoledì 11 dicembre, scatterà l’allarme di avvio dell’annuale prova d’emergenza denominata “Aquileia 2019”.

La simulazione prevede una prova d’emergenza in riferimento a un incidente per il quale non sarà anticipata alcuna indicazione operativa ai partecipanti, per mettere alla prova l’efficienza dei soccorsi e la gestione della crisi da parte di Trieste Airport e degli enti coinvolti.

Per gli aspetti procedurali della prova d’emergenza l’esercitazione prevede un briefing iniziale, gestito dal post-holder area movimento e terminal Trieste Airport Mauro Grattoni, gli sviluppi verranno in seguito comunicati durante il corso dell’emergenza, al fine di rendere lo scenario il più realistico possibile.

L’obiettivo principale della prova “Aquileia 2019” è quello di ricreare uno scenario di emergenza con simulazione di un incidente aereo in fase di partenza da Trieste Airport. Gli oltre 60 figuranti che prenderanno parte alla prova, interpreteranno le parti dei parenti e dei passeggeri imbarcati sul volo. Oltre al primo soccorso verranno quindi testate in modo approfondito tutte le fasi successive all’emergenza che prevedono un’assistenza specializzata post incidente volta ad assicurare la corretta gestione della crisi, seguendo tutte le procedure di assistenza ai viaggiatori e rispettivi familiari come da protocollo ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

La partecipazione degli enti responsabili del primo soccorso nelle fasi di emergenza di un incidente aereo, porterà a 100 il numero di persone coinvolte nella giornata di prova d’emergenza di mercoledì 11 dicembre.

Per la prova d’emergenza sono stati inoltre invitati i sindaci dei territori comunali limitrofi in qualità di osservatori della simulazione, al fine di constatare da vicino l’attuazione di un piano di emergenza aeroportuale ed il coinvolgimento delle autorità nella sua interezza.

Il ringraziamento va a tutti i simulatori coinvolti: direzione aeroportuale ENAC, ENAV, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza , Compagnie aeree Alitalia e Lufthansa, Elifriulia Helicopter Service, Servizio Sanitario, Croce Rossa italiana, Prefettura di Gorizia, Protezione Civile, Associazione Psicologi Per i Popoli del Friuli Venezia Giulia, AFVG Security e i dipendenti della Società di gestione aeroportuale AFVG SpA.