Incidente di percorso

Lo scorso giugno quattro amici con una marcia in più sono partiti per un giro in bicicletta davvero speciale: 400 chilometri da Fiume (Rieka) fino alle Isole Incoronate e ritorno.

L’impresa non sarebbe stata esagerata, se non fosse che due dei quattro ciclisti sono malati.

Simone Masotti, architetto e padre di famiglia di 41 anni, è affetto dal morbo di Parkinson, Pino Orlandi, 63 anni, è malato di Alzheimer. Insieme ai due ciclisti di Pradamano sono partiti i professionisti delle due ruote Sergio Borroni e Ralf Kirchhoff, entrambi residenti a Milano.

Con la forza dei sogni si può andare oltre i limiti di una malattia.

E’ questo il motto dei fantastici quattro ciclisti che avrebbero voluto trasformare i loro sogni in realtà.

Purtroppo non è salita in sella con loro la fortuna.

Durante il viaggio si è verificato un problema e i ciclisti sono dovuti rientrare alla base.

“Il mio stimolatore – spiega Masotti - ha pensato di bene di bloccarsi, mai successo in cinque anni, e così a metà a percorso siamo dovuti rientrare. Mi sono sottoposto a un intervento chirurgico e l'8 settembre ripartiremo”.

Lo stimolatore è un apparecchio sottocutaneo inserito nel torace, che pilota due elettrodi intracranici.

“Durante il viaggio – ha spiegato Borroni, ciclista, ma anche medico – questo apparecchio è andato in tilt. Incidente che capita una volta ogni svariate migliaia di installazioni. Ma questa è stata soltanto la fine del primo tempo”.

I quattro ciclisti sono ponti a tornare in sella.