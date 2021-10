Incidenti a Monfalcone, affidato il servizio di ripristino stradale

Il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità post incidente sarà affidato ad un Operatore esterno specializzato.



Ciò significa che in caso di incidente stradale con necessità di ripristino della sicurezza, o ripristino delle condizioni a seguito di sversamento liquidi, o per attività di bonifica è l’Operatore terzo, iscritto all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali, a svolgere le operazioni necessarie a riportare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza, e non il personale dipendente del Comune.



Le operazioni principali dell’attività di ripristino consistono nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), il recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), o nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente. Attività delicate che richiedono formazione e tempo.



“Il vantaggio nell’individuare un Operatore specializzato, spiega l’assessore Asquini sta nel risparmio economico dell’Ente che non è chiamato ad impiegare proprio personale né per il lavoro in strada né per la procedura di richiesta rimborso da parte delle compagnie assicurative. Inoltre, non è da sottovalutare la capacità tecnico operativa di chi esegue le operazioni di reintegro del manto stradale, a vantaggio della collettività”. Un’ottimizzazione a costo zero perché il concessionario ottiene come contropartita la gestione del servizio, e il costo dell’intervento sarà sostenuto dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (Rca) dei veicoli interessati.