Inclusione sociale protagonista a San Vito al Tagliamento

Inclusione sociale di persone vulnerabili: un tema di sempre più stretta attualità che necessita di una quanto maggior sinergia tra Servizi.



Per questo SoForm, ente di formazione di Confcooperative Pordenone e delle Banche di Credito Cooperativo del territorio, promuove un seminario per presentare i risultati del progetto europeo Empublic volto a migliorare l'occupazione e l'autoimprenditorialità delle persone vulnerabili attraverso una proficua relazione tra il settore pubblico e privato.



Il Seminario, aperto a tutti previa iscrizione (info@soform.net), si terrà giovedì 29 agosto dalle 9.00 nella Sala Giunta del Municipio di San Vito al Tagliamento (Piazza del Popolo n.38).

Con questo incontro - ha spiegato Fabio Dubolino presidente di SoForm - concluderemo la prima fase del progetto Empublic per l'occupazione delle persone svantaggiate, che ha coinvolto 10 partner di tre Paesi, Italia, Spagna e Slovenia all’interno della programmazione europea per il contrasto all'esclusione sociale e la formazione professionale. A livello locale i partner principali sono stati il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito del Tagliamento, Irecoop Veneto ed Euricse, anche se il progetto ha coinvolto svariate realtà pubbliche e private nazionali ed estere come cooperative Sociali, imprese, centri per l’impiego, enti di formazione, agenzie di somministrazione lavoro".



"Una preziosa occasione - ha aggiunto Luigi Piccoli, presidente di Confcooperative Pordenone - per confrontarci insieme ad altre realtà su politiche così fondamentali per costruire un'economia sempre più attenta al sociale e al benessere di tutte le persone, attraverso i valori della cooperazione".



Il programma della giornata prevede, dopo l’apertura dei lavori dell'onorevole Antonio Di Bisceglie sindaco di San Vito al Tagliamento e di Luigi Piccoli presidente di Confcooperative Pordenone, interventi che tratteranno le tematiche e le attività sviluppate nel corso del progetto: Fabio Dubolino Presidente Soform: il progetto e i suoi partner; Flaviano Zandonai (Euricse) le Linee guida per lo sviluppo di politiche che supportino l’imprenditorialità e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; Darijan Krpan BIT Planota Slovenia, Francesco Garcea Escuela de Economia Social Spagna, Tamara Zandotti - Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito del Tagliamento) esporranno i risultati dell’attività sul modello formativo degli operatori nonché gli strumenti, le metodologie, i principali risultati e le prospettive di sviluppo.