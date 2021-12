L’assessorato Servizi alla Persona del Comune di Fiume Veneto ha promosso il progetto: "Insieme! - Incontri di donne per parlare in italiano", con la collaborazione della cooperativa sociale Fai Onlus.

“L'obiettivo generale – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali Donatella Azzaretti - è creare uno spazio e un tempo per e con le donne, migranti e italiane, al fine di sviluppare per ogni partecipante un percorso di autonomia e affermazione di sé. Il percorso di dieci incontri della durata di due ore ciascuno è mediato da un'educatrice con esperienza di insegnamento in italiano; vogliamo promuovere la relazione e l'integrazione tra le partecipanti e, in modo aperto e informale, favorire l'apprendimento della lingua italiana. La sua peculiarità è la diversificazione dei temi trattati e delle pratiche utilizzate, unita alla libertà delle partecipanti nello scegliere le tematiche da affrontare per sostenere la loro partecipazione attiva, quali il mondo del lavoro, il sistema scolastico e dei servizi, la gestione del bilancio familiare, la maternità, il ruolo della donna nella casa e nella società, ma anche cosmetica, abbigliamento e temi più ludici".

Il percorso si svolgerà nella Biblioteca Civica a partire dal prossimo mese di gennaio, la partecipazione è gratuita e destinata alle residenti di Fiume Veneto. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare gli uffici comunali dell'area Servizi alla Persona.