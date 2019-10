Incontri di Futurologia a Trieste, tra cyborg e sex robot

La seconda giornata degli Incontri di Futurologia - giovedì 31 ottobre - è dedicata all’intelligenza artificiale e agli impatti che lo sviluppo della robotica avrà sulle nostre vite.



Alle 10, al Teatro Miela, Paolo Gallina, dell’Università di Trieste, e Stefania Operto, della Scuola di robotica di Genova, si confrontano sulla nostra convivenza con i robot umanoidi. Camerieri, badanti... lavorano alle reception, nei supermercati, nei ristoranti e stanno entrando nella nostra vita privata. Anche sotto le lenzuola? I sex robot sono già tra noi e fanno discutere.



A seguire con Tracy Laabs, vice presidente del Wyss Center per la Bioingegneria e la Neuroingegneria di Ginevra, si parla di cyborg e di interfacce neurali: la tecnologia che oggi ci cura, in un prossimo futuro potrebbe garantirci capacità sovrumane, comunicazioni telepatiche e potenziamenti cognitivi. Siamo pronti a una nuova tappa del nostro percorso evolutivo? Tema al centro del film in anteprima internazionale I Am Human che sarà proiettato il 31 ottobre al Teatro Miela alle 17.30.



Alle 12 inizia l’ultimo incontro della giornata con Felice Dell’Orletta e Giulia Venturi, del CNR di Pisa, e Gabriele Sarti, dell’ateneo triestino, per esplorare un altro scenario: l’utilizzo dell’IA in letteratura. Non fantascienza ma realtà: sono state già prodotte infatti intelligenze artificiali diventate coautrici di opere di narrativa, saggistica e teatro. Incontro a cura di LETS - Trieste Città della Letteratura Candidata 2019 Città Creativa UNESCO.



Gli incontri sono a ingresso gratuito.



Qui tutto il programma: https://www.sciencefictionfestival.org/futurologia/