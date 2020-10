Infn e Università di Trieste lanciano 'Le forze della natura'

A partire da sabato 10 ottobre, i fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste, propongono un ciclo di brevi conferenze per il pubblico sui temi di ricerca di punta riguardo alla fisica nucleare, alla fisica delle particelle e delle astroparticelle e alle ricadute sulla società di tali ricerche, soprattutto nel campo della fisica medica.

Il titolo della rassegna è "Le forze della natura", a sottolineare come l'umanità sia da sempre affascinata dalle forze che la circondano e non abbia mai smesso di interrogarsi sulla struttura fondamentale della realtà. Lo scopo di questi incontri è mostrare come la ricerca di base in fisica fondamentale, mossa dall'anelito alla conoscenza, possa portare a utili ricadute per la società.

I temi degli incontri, cui seguirà un dibattito aperto al pubblico, sono curati dai fisici dell’Infn, dell’Università e della Sissa. Gli appuntamenti si terranno nel Salone degli Incanti a parire dale 17.30 dove, a conferenza conclusa, i partecipanti avranno la possibilità di usufruire di una visita guidata alla mostra “Cyborn – L’alba di un mondo artificiale”.

Tra l’altro in occasione della Barcolana, fino a domenica 11 ottobre, il costo del biglietto d’ingresso a Cyborn è ridotto per tutti a 4€ (salvo ulteriori riduzioni per bambini e altre categorie) e l’orario di apertura prolungato fino alle ore 24. Il programma delle visite guidate gratuite è: mattino 10.30, 11.30 ; pomeriggio 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30.

Quanto al calendario della rassegna “Le forze della natura, tra fisica fondamentale ed impatto sulla società”, le prime conferenze sono fissate sabato 10 e domenica 11 ottobre. I successivi incontri si svolgeranno dal giovedì alla domenica alle 17:30 presso l’Auditorium del Salone degli Incanti, l’ultimo domenica 8 novembre.

Per ragioni di sicurezza legate alle misure anti Covid-19 è necessario prenotare il proprio posto scrivendo a eventi@ts.infn.it.

Questi i temi degli appuntamenti:

• Gli acceleratori di particelle. Applicazioni alla radioterapia

• Il Cern, Gli acceleratori di particelle

• La fisica teorica delle particelle elementari - quali i prossimi passi?

• Il bosone di Higgs e le altre particelle

• Asimmetria materia-antimateria: dall’Universo alle interazioni tra quarks

• L'INFN per la società – Energia e Ambiente

• L’universo violento, dal Sole ai Lampi di Raggi Gamma

• I nuovi rivelatori di particelle

• Imaging con radiazione di luce di sincrotrone. Nuove opportunità per la diagnosi

• La materia oscura nell’universo

• L'inizio dell'Universo e il Quark Gluon Plasma

• Le Onde gravitazionali. Una scoperta a lungo attesa

• L’Origine degli elementi , le supernovae e le stelle di neutroni

• L’universo oscuro : materia oscura ed energia oscura , dove trovarle?