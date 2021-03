Informazione e orientamento con Acli Fvg

FormAzione AttivAzione è il ciclo di incontri di informazione e orientamento organizzato dalle Acli Friuli Venezia Giulia, con il contributo del 5Xmille alle Acli, che si terrà da marzo a giugno 2021, per “Diventare promotori di opportunità, per accompagnare le persone a beneficiare dei propri diritti”.



Un’iniziativa nata non a caso in questo periodo di crisi sanitaria, sociale ed economica dovuta alla pandemia, come spiegano i promotori: "Sono ormai mesi che i nostri circoli e le nostre associazioni stanno vivendo momenti difficili, di chiusura delle attività con conseguenti problemi di tenuta sia economica che sociale perché il numero delle persone che affrontano difficoltà aumenta. Abbiamo quindi bisogno di unire le forze per “riproporci in modo nuovo“ come associazione sul territorio a sostegno della comunità. Ed è per questo che dobbiamo aggiornarci e attrezzarci per affrontare la situazione e diventare promotori di opportunità, per accompagnare le persone a beneficiare dei propri diritti".



Da qui l’idea di un percorso gratuito di formazione per i volontari dei circoli e per chiunque abbia interesse ad avvicinarsi ai temi sociali. Gli obiettivi sono molteplici: accrescere le competenze in modo da ampliare il servizio di supporto ai bisogni delle persone; aumentare il numero dei volontari che potrebbero avvicinarsi alle ACLI; aiutare chi non ha voce a vedere riconosciuti i propri diritti.Sei gli incontri via web, su piattaforma Google Meet dalle 17.30 alle 19.00, nei seguenti giorni: 31 marzo, 14 e 28 aprile, 12 e 26 maggio, 9 giugno.Questi temi al centro dei vari webinar: si inizia il 31 marzo con Introduzione e obiettivi del percorso formativo e dei servizi della rete – Acli Redditi del lavoratore e del pensionato: chi e perché servono le dichiarazioni (730/RED); ISEE: la documentazione 2021 e le opportunità, bonus e contributi (14 aprile); Il lavoro di cura: per la famiglia che cerca una badante, per chi cerca lavoro in famiglia – Casa: i servizi per la locazione e per la proprietà (24 aprile); Essere vicini alle persone: acquisire competenze per rispondere ai bisogni Panoramica dei servizi del Patronato Acli: lavoratori, pensionati e per chi ha perso il lavoro (12 maggio); Famiglia e salute: quali possibilità di sostegno al reddito, per tutti i momenti della vita (26 maggio); Conclusione del percorso, consegna degli attestati.Per informazioni e iscrizione: fvg@acli.it