Inghilterra verso l'addio all'Erasmus

Effetto Brexit... a catena. A rischio, stavolta, è il progetto di studi all'estero Erasmus che oggi ha ricevuto la bocciatura alla Camera dei Comuni. La decisione, si affretta a spiegare su Twitter il sottosegretario all’Istruzione e all’università, Chris Skidmore, non è un vero e proprio addio, anche perché per partecipare al progetto non è necessario essere membro dell'Ue. La notizia, però, divide l'Europa intera, che accusa le politiche inglesi miopi.

Sui social l'hashtag #Erasmus in Italia ha generato oltre 11.100 Tweet, per lo più critici nei confronti di una decisione che, se anche non definitiva, sembra chiudere le porte anche all'istruzione europea e alla possibilità di maturare esperienze di studio all'estero e in prestigiosi università del Regno Unito.

I commenti

"Con la Brexit decine di migliaia di studenti europei dal 2021 diranno addio al programma Ersamus+", commenta Debora Serracchiani. "Un atto che va a distruggere i sogni e il futuro delle giovani generazioni, pensato per unire le culture e formare le coscienze dei cittadini europei".