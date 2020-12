Innovalp di Cramars protagonista dell’Open Forum DD

Nelle Terre Alte e nelle Aree Interne del Paese l’innovazione è possibile, ma è necessario creare reti che coinvolgano popolazione, aziende e territorio. Perché la tecnologia, per generare innovazione, ha bisogno delle persone e di conoscenze capaci di mettere in pratica le idee. È questo il messaggio che porterà all’OpenForumDD, Innovalp, il Festival della Montagna ideato da Cramars, la cooperativa sociale di Tolmezzo impegnata per lo sviluppo locale in Carnia e nell'Alto Friuli.

“Eppure la democrazia c’è, il fermento sociale” è questo il titolo dell’intervento che domenica 13 dicembre alle 16.30 vedrà protagonista il team di Innovalp, durante la giornata dedicata alle Piccole e Medie Imprese dell’“OpenForumDD, 16 giorni in diretta: proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani”, l’iniziativa online promossa dal Forum Disuguaglianze e Diversità di cui Innovalp è partner di lungo corso.

“OpenForumDD, 16 giorni in diretta: proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani” è un evento digitale con 136 ore di diretta e più di 200 ospiti che si confronteranno attivamente su sedici priorità strategiche per il Paese come scuola, salute, casa, lavoro, aree interne, digitale, ambiente, imprese, pubblica amministrazione. Protagonisti di OpenForumDD saranno le storie, i luoghi e le persone introdotte da 16 membri del Forum Disuguaglianze e Diversità, tra cui il suo coordinatore Fabrizio Barca. Saranno quindi trasmessi in diretta dibattiti e dialoghi sulle proposte del ForumDD con l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso e di riflessione che sappia indirizzare il Piano di Ripresa e Resilienza che l’Italia presenterà all’Unione Europea.

Sono numerosi gli appuntamenti in cui si affronteranno i temi importanti e urgenti, oggi ancora più evidenti a causa della crisi generata dall’epidemia Covid-19. Situazioni in cui sono aumentate le disuguaglianze, portando in evidenza vecchie e mai risolte fragilità. Ma si vogliono anche mettere in campo propositi positivi scatenando vitalità, intelligenze collettive, saperi diffusi.

In questo contesto, nella giornata del 13 dicembre dedicata al tema “Piccole e medie imprese. Accedere all’innovazione tecnologica” si inserisce l’intervento di Innovalp, che racconterà la propria esperienza in merito allo sviluppo di un’organizzazione di cittadinanza attiva, aprendo un dialogo e un confronto con tutti gli interlocutori dell’evento. Una testimonianza fondamentale che vuole dare voce ai territori dimenticati della montagna, per coinvolgere e influenzare l’opinione pubblica diventando un aggregatore di comunità, aprendo spazi di confronto con soluzioni a portata di mano. Per vivere il presente progettando un futuro radicalmente diverso. Ospiti della stessa giornata, figure di rilievo del panorama nazionale in molteplici settori: dal Ministro del MIUR Gaetano Manfredi al politico ed economista Romano Prodi, da Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano di Confindustria, allo scrittore Gianrico Carofiglio.

Spiega Vanni Treu, vice Presidente di Cramars: “Innovalp nacque per celebrare il ventennale di Cramars con l’idea di offrire visibilità alle tante PMI dell’area montana che hanno scelto la nostra cooperativa per la formazione, la selezione di personale, e per gli stage aziendali. Fin dalla prima edizione, Innovalp riuscì a catturare l’interesse nazionale grazie al suo taglio semplice e amicale, che creava uno spazio di confronto aperto tra abitanti delle Terre Alte, imprenditori, innovatori, appassionati di montagna, ma anche personaggi politici impegnati nello sviluppo delle aree marginali. Ed è stata proprio l’eterogeneità dei partecipanti il veicolo che ha permesso la trasmissione di idee, conoscenza, innovazione e tecnologia. Innovalp ci ha insegnato che l’innovazione è possibile ed è questa la testimonianza che porteremo all’OpenForumDD per riflettere e stimolare nuove idee sulle potenzialità delle Terre Alte e sulla vitalità delle aziende che da esse sono ospitate. Desideriamo aprire una riflessione sui servizi di prossimità e sulla necessità di fare animazione locale per rendere competitiva la Carnia entro il 2030".

“Abbiamo di fronte un treno che passa ogni 40 anni” afferma Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, a proposito della strategia-paese che nel Piano di Ripresa e Resilienza avrà un suo cardine. “Per il cambio radicale di passo, è necessario tendere l’orecchio ai movimenti, al fermento sociale ed economico del Paese, mobilitare tutti i suoi saperi, darci missioni strategiche motivanti e concretizzabili, quelle che, una per una, affronteremo nei 16 folli giorni di Open ForumDD”.

Conclude Stefania Marcoccio, Presidente di Cramars: “Partecipare all’OpenForumDD rappresenta per Cramars un’opportunità importante, di confronto e crescita. Il lavoro di questi anni ci ha portati ad arricchire la nostra quotidianità di centro di formazione con nuovi stimoli e a considerare le attività formative uno, ma non il solo, dei possibili elementi che compongono il variegato mondo di Cramars. Nel corso del tempo, infatti, abbiamo cercato spingere la formazione verso i territori della nostra montagna con il fine di rinsaldare i legami tra le comunità e sostenere processi di supporto all’innovazione intesa come cambiamento a qualsiasi livello. Il nostro contributo al Forum sarà fatto soprattutto della testimonianza delle attività realizzate dalla cooperativa che nel corso del tempo ha vissuto il processo dell’evoluzione dei progetti verso azioni sempre più articolate e sfidanti".

Gli eventi saranno trasmessi in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del Forum Disuguaglianze e Diversità, nonché sulla pagina Facebook della Cooperativa Cramars.