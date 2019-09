Innovazione e capitale umano nella Pa

“La gestione del personale nella pubblica amministrazione del futuro: innovazione e rigenerazione del capitale umano” è il titolo del workshop tematico in programma a Udine mercoledì 25 settembre dalle 17 alle 19.30 nella sala Tomadini di via Tomadini 30/a. Organizzato nell’ambito del nuovo master dell’Università di Udine “Dirigere e governare le istituzioni pubbliche”, l’appuntamento intende offrire un momento di confronto e riflessione, con funzionari ed esperti dal mondo della pubblica amministrazione, della politica e dell’università, sulle sfide e sull’evoluzione che le pubbliche amministrazioni dovranno affrontare in vista del prossimo futuro. Aperto a tutti gli interessati, è gradita la prenotazione online all’indirizzo https://futuronellepa.eventbrite.it.

Introdurranno Andrea Garlatti, direttore del dipartimento di Scienze economiche e statistiche Università Udine, Giuseppe Caldiera, della CUOA Business School, e Alessandro Fabbro, segretario generale Anci Friuli Venezia Giulia.

Gli interventi saranno suddivisi in tre temi. De Le sfide delle amministrazioni regionali parlerà Gabriella Lugarà, direttrice centrale della Direzione centrale autonomia locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Le sfide delle amministrazioni locali saranno illustrate da Francesca Laudicina, assessore al bilancio, controllo di gestione, aziende e società partecipate, patrimonio del Comune di Udine, e Santi Terranova, direttore generale e segretario generale del Comune di Trieste.

Infine, l’offerta formativa per il settore pubblico dell’Università di Udine sarà presentata da Elena D’Orlando e Paolo Fedele, docenti rispettivamente di diritto pubblico comparato e di economia aziendale dell’Università di Udine.