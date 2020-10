Innovazione e design a Casa Moderna

Casa Moderna ha ricevuto anche i complimenti del neo Presidente della Fondazione Adi Compasso d’Oro, Umberto Cabini, in collegamento con la Fiera dal nuovo Museo del Design di Milano. “Organizzare un evento fieristico in questo periodo non è facile” ha detto Cabini. “La crisi offre un’opportunità straordinaria per aziende e designer che avranno molto da fare per ridisegnare gli spazi abitati, come case e condomini, ma anche gli uffici, rendendoli più flessibili e adattabili alle esigenze del mercato. La pandemia ci ha catapultato in un mondo sconosciuto come quello dell’home-office”.

Tema, questo, che è stato sviluppato nel Focus odierno moderato dal Direttore del Cluster Arredo Casa Carlo Piemonte e al quale hanno partecipato l’imprenditore Roberto Moroso (“dover stare a casa significa vedere una casa diversa, significa non solo progettare prodotti nuovi, ma anche nuovi allestimenti”), l’assessore comunale di Manzano Silvia Parmiani che ha parlato del Museo della Sedia, Filippo Saponaro, architetto, Cristian Malisan, designer Studio Malisan, e Marco Tenani, export executive Dvo.

I prossimi due Focus sulle nuove dimensioni del vivere sono in programma venerdì 9 ottobre (Indoor e Outdoor Wellness, nuove frontiere del benessere) e sabato 10 ottobre (Ricette e tecnologie in cucina).

Gli appuntamenti nell’agenda di domani 8 ottobre.

Visto il successo di pubblico ottenuto domenica scorsa, si replica il convegno su “Super Bonus e detrazione 110%: un’opportunità per riqualificare il patrimonio edilizio” che la Fiera ha organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e Ordine degli Ingegneri di Udine. Appuntamento alle 17, nell’area eventi padiglione 6 per tutti visitatori di Casa Moderna, con gli interventi di Alberto Camillotti, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Udine e Marco Bottega, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Udine.

Ore 15 sala eventi padiglione 6 Future Forum 2020. Il domani inizia oggi: Macro sistemi e geopolitica. Sul webwall una puntata del nuovo format televisivo di FF su Telefriuli con cui la Camera di Commercio di Udine e Pordenone traccia gli scenari futuri dell’economia e della società regionale.

Ore 17 area eventi padiglione 6, “Super bonus e detrazione 110%: un’opportunità per riqualificare il patrimonio edilizio”.

Dalle 17 alle 19 sala Bianca (1° piano ingresso ovest) “miglioramento dell’efficienza energetica per il patrimonio storico monumentale”.

Alle 18.30 area eventi padiglione 6 anteprima 22esima edizione Ein Prosit. Nel corso degli anni, la manifestazione ha avuto il privilegio di ospitare alcuni dei più grandi cuochi italiani, che hanno proposto all’interno degli “Itinerari del Gusto” i piatti della loro cucina abbinati ai vini del Friuli Venezia Giulia. Una piccola anteprima in attesa dell’evento.