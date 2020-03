Inps, attivi soltanto i servizi on line

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi di contagio sul territorio l’Inps adotta le seguenti modalità di relazione con l’utenza.

Tutti i servizi informativi sono resi a partire dalla data odierna e fino a nuova comunicazione esclusivamente mediante i canali telefonici e telematici che vengono potenziati da un servizio di call center provinciale istituito per l’occasione.

L'attività di informazione pertanto nelle sedi e agenzie territoriali della regione è gestita con le seguenti modalità:

Contact Center nazionale: al numero verde 803 164 (gratuito da telefono fisso) o 06 164 164 (con tariffa da mobile).

Call center provinciale i cui numeri sono reperibili dal sito www.inps.it (nello specifico 0434 527300 per la provincia di Pordenone, 0432 596500 per la provincia di Udine. 0481 389200 per la provincia di Gorizia e 040 3781200 per la provincia di Trieste.

I canali telefonici sono attivi nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (ore 8.30-12.30 da lunedì al venerdì) .

Si ricorda inoltre che sono attive le consuete modalità telematiche collegandosi al sito www.inps.it accedendo dalla sezione My Inps con le proprie credenziali.