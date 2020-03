Inps, nuove modalità per la Certificazione Unica 2020

In occasione delle vigenti misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica che impongono la sospensione del rilascio della Certificazione Unica 2020 presso gli uffici Inps, l’Istituto di previdenza ha introdotto modalità alternative per acquisire la certificazione.

Oltre ai consueti canali telematici durante l’emergenza è possibile richiedere la spedizione della certificazione unica al proprio indirizzo di residenza. La spedizione verrà effettuata dall’Inps all’indirizzo risultante dagli archivi dell’Istituto.

Le modalità sono le seguenti: i titolari di pensione e coloro che nel 2019 hanno percepito importi a sostegno del reddito potranno fare richiesta telefonica chiamando il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile oppure telefonando al Contact Center Multicanale 803 164 (per le chiamate da rete fissa, gratuito) o, ancora al numero 06 164164 (da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante); per i soggetti non titolari, quali delegati o eredi, è stata invece predisposta un’apposita casella di posta elettronica ordinaria che sarà operativa dal 30 marzo 2020. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

In questo caso il rappresentante dovrà richiedere la Certificazione Unica 2020, allegando alla comunicazione le fotocopie di un proprio documento di identità e di un documento di identità del rappresentato, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica sarà trasmessa all’indirizzo di residenza del rappresentato risultante dagli archivi dell’Istituto.

Gli eredi del titolare della prestazione, dovranno inoltre corredare la richiesta via mail anche con una fotocopia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestando la propria qualità di erede. La Certificazione Unica sarà trasmessa all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta istanza. Si ricorda che quest’anno sarà possibile presentare la dichiarazione dei redditi sino a settembre.