Inquinamento e agricoltura, Arpa Fvg aderisce al progetto prepAIR

E’ molto importante stimare le emissioni degli inquinanti che poi entreranno nei cicli ambientali. Le fonti emissive sono legate ad attività produttive ed a sorgenti naturali. L’agricoltura contribuisce anch’essa all’inquinamento ambientale e, in particolare, le attività zootecniche incidono sulla presenza di azoto e fosforo nell’ambiente.



Stimare le emissioni non è semplice perché sono funzione sia della quantità dei prodotti, sia delle tecniche di produzione. Per questo motivo vengono frequentemente aggiornate le metodologie per il calcolo. Nell’ambito del progetto prepAIR, per le emissioni di origine zootecnica, viene utilizzato il software libero BAT-Tool, che recentemente è stato aggiornato e integrato con nuove funzionalità.



BAT-Tool costituisce un modello per la stima delle emissioni dagli allevamenti di tutto il Bacino Padano, a partire dai dati sulle tecniche applicate negli allevamenti intensivi di suini ed avicoli.



Per ARPA-FVG, che partecipa a prepAIR, questi aggiornamenti sono decisamente importanti, non solo nell’ambito del progetto, ma anche come supporto alle attività istituzionali riguardanti il catasto delle emissioni in atmosfera, che è gestito dal Centro Regionale di Modellistica Ambientale.